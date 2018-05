Berlusconi vede il fallimento di Salvini e Di Maio | “saremo chiamati a nuove elezioni”

Toh - chi si rivede : "Berlusconi pronto a candidarsi alla guida del Paese" : Il M5s lavora al contratto di governo con la Lega e punta a chiudere il programma entro giovedì. Lega e 5 Stelle sono "a buon punto e siamo fiduciosi si possa...

Con elezioni anticipate Barclays vede più probabile governo M5S-Lega - rottura Salvini-Berlusconi : "La crisi politica italiana si è acuita, dopo il fallimento con cui si è concluso il terzo giro di consultazioni per la formazione di un governo. Il nostro scenario di base è di elezioni anticipate probabili ...

Berlusconi sui 5 Stelle : 'la gente mi ha detto che li vede come i nazisti' : Il politico di centrodestra Silvio Berlusconi è indubbiamente uno dei più forti oppositori dell'attuale ascesa del Movimento 5 Stelle. Tale sua avversione è alquanto ricambiata e, d'altronde, in passato lo stesso ex presidente del Consiglio è stato duramente criticato da parte di Beppe Grillo e dai suoi sostenitori. Negli ultimi tempi i rapporti tra Berlusconi e i pentastellati si sono fatti ancora più complessi e lo stesso ex premier ha ...

Lega-M5S - Mattarella vede l’accordo «Aspettiamo ancora qualche giorno» Berlusconi contro Salvini : annessionista : La fase di decantazione sta producendo risultati. Nel secondo giro di consultazioni il presidente sonderà i partiti anche sulla politica estera, a partire dalla Siria

Andrea Scanzi : 'Se l'elettorato vede Berlusconi con il M5S - il Movimento è finito' : Andrea Scanzi: 'Il ruolo di Berlusconi per certi versi è decisivo. Ma l'elettorato del M5S non accetterebbe neanche mezzo ministro Berlusconiano'. 29 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - asse con Di Maio. Ma lei vede l'ex cav e rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Berlusconi c’è e fingere di non vederlo non è una gran tattica : fingere che non ci sia Berlusconi per simulare di non dover trattare con lui non funziona. Semplicemente.Continua a leggere

Berlusconi riunisce Fi - poi vede alleati : ANSA, - ROMA, 22 MAR - Silvio Berlusconi sta riunendo a palazzo Grazioli lo stato maggiore di FI per fare il punto sul rebus Delle presidenze dei due rami del Parlamento. A palazzo Grazioli, a quanto ...