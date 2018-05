ilfattoquotidiano

: Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero, ucciso dallo squadrone della morte in… - TutteLeNotizie : Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero, ucciso dallo squadrone della morte in… - Cascavel47 : Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero, ucciso dallo squadrone della morte in San Sanvador… - francopercolla : RT @fattoquotidiano: Bergoglio proclamerà santi Paolo VI e Oscar Romero, ucciso dallo squadrone della morte in San Sanvador -

(Di sabato 19 maggio 2018)VI eArnulfodiventerannoil prossimo 14 ottobre durante il Sinodo dei vescovi sui giovani. Lo ha deciso Papa Francesco che lo ha comunicato ai cardinali presenti al concistoro convocato proprio per fissare le date delle canonizzazioni. Oltre a Montini e, infatti,don Francesco Spinelli, fondatore dell’Istituto delle Suore Adoratrici delssimo Sacramento; don Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco in provincia di Napoli; suor Maria Caterina Kasper, fondatrice dell’Istituto delle Povere Ancelle di Gesù Cristo; e suor Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, fondatriceCongregazione delle Suore Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Sullatà diil Papa non ha mai avuto dubbi ed è stato proprio lui a sbloccare la sua causa e ad autorizzarne la beatificazione nel 2015. L’arcivescovo di San Salvador fu, ...