Benatia ci prova con le hostess ma prende il ‘due di picche’ FOTO

: VIDEO - #Benatia senza successo prova a dare la stretta di mano alle hostess durante la premiazione scudetto… - sportface2016 : VIDEO - #Benatia senza successo prova a dare la stretta di mano alle hostess durante la premiazione scudetto… - RCiannavei : #JuveVerona Benatia che ci prova con la hostess !!!! Fate intervenire Pecorarooo ???????????? - pclaudio23 : @ChiamarsiBomber Meno male qualcuno prova ad emulare @Bendtner Chapeau #benatia -

(Di sabato 19 maggio 2018) Si è giocata l’ultima partita per Juventus e Verona, successo da parte della squadra di Massimiliano Allegri per 2-1 ma partita da ricordare per l’addio al portiere Gigi Buffon che adesso sta valutando se iniziare una nuova avventura. Nel frattempo episodio esilarante durante la premiazione dello scudetto, il difensorecicon duema riceve il ‘due di picche’, le due ragazze rifiutato la mano del calciatore bianconero, reazioni esilaranti dei social. L'articolocicon lemail ‘due di picche’CalcioWeb.