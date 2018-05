Blastingnews

Belgio, ancora giallo sulla morte della bimba di due anni uccisa sull'autostrada -

(Di sabato 19 maggio 2018) Si chiamava Mawda, aveva solo due. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato laall’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era gia' stata allontanata dale respinta in Germania: si suppone che insieme agli altri passeggeri di quel veicolo volesse fuggire verso la Gran Bretagna, dove avrebbe richiesto asilo politico. Probabilmente quel vecchio Pegeout aveva gia' compiuto altri viaggisperanza, carico di migranti irregolari; ma questa volta si è arrivati ad un tragico epilogo VIDEO.poco chiara la dinamica dei fatti Per molte ore non si è capito cosa fosse esattamente successo. Secondo le ...