Battle Chasers Nightwar | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - maxVpower : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - Gog3 : È uscita varia roba su Switch: - Battle Chasers: lo attendo da mesi, ma prima leggo i fumetti e poi attenderò che… - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 19 maggio 2018) Ispirato al fumetto del 1998, dopo aver ottenuto i fondi necessari su Kickstarter,e è finalmente e ufficialmente disponibile non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche Nintendo Switch,ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.appare come un titolo indipendente rispetto il fumetto originale, nonostante sia stato ispirato dallo stesso, rivolto a tutti gli appassionati dei combattimenti a turni, un genere anteposto da molti titoli in favore degli scontri in tempo reale. Ci ritroviamo in una vasta mappa strutturata come fosse un gioco da tavolo, suddivisa in piastrelle e popolata da numerosi dungeon ed ambientazioni di vario tipo. La mappa che compone il vasto mondo di, ...