Basket | Romeo Sacchetti | “Si ha poca pazienza con i giovani in Italia Nazionale?

oasport

: #Basket Sacchetti analizza la situazione nel nostro campionato e sulla Nazionale dice... - OA_Sport : #Basket Sacchetti analizza la situazione nel nostro campionato e sulla Nazionale dice... - pinopao : @Mau_Romeo @JuventusFCWomen @BresciaCF @RaiSport credo che Raisport la domenica sera abbia il basket in diretta Magari Sportitalia - Mau_Romeo : @cosimosibilia @legadilettanti, cioè pensate davvero che a @raisport non considererebbero che uno spareggio scudett… -

(Di sabato 19 maggio 2018) Dopo aver concluso la stagione con la Vanoli Cremona in maniera straordinaria con la semifinale di Coppaed i playoff, Meoanalizza quanto fatto con il club ed anche i prossimi obiettivi con sulla panchina dell’Ital. “Una grande annata. In estate eravamo in A2 e siamo stati ripescati. Non siamo partiti bene, ma ci siamo messi a posto con Fontecchio, che aveva gli stimoli giusti. Noi abbiamo fatto il nostro, altre ci hanno aiutato“, ha dichiarato, intervistato da Tuttosport. Immancabile poi la domanda sullafiducia data aini nel nostro campionato ed il ct azzurro ha un parere chiaro: “Non è questione di fiducia o coraggio. Non c’è molto e in certe squadre si ha meno possibilità di sbagliare. Il miglioramento del giocatore passa invece da questa opportunità: a Cremona è più facile che a Milano, dove devi ...