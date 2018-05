Basket Femminile Biellese | a maggio prove gratuite con gli istruttori Bfb

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Schio è campione d’Italia! Ragusa si arrende in gara-5 : nono titolo per il Famila : Il Famila Schio è campione d’Italia per la nona volta nella sua storia. La formazione orange ha vinto gara-5 della Finale Scudetto per 62-54 battendo una Ragusa che anche nell’ultimo e decisivo episodio della serie ha venduto cara la pelle. Alla fine, però, ha vinto la squadra più completa, la favorita, che dopo la delusione della sconfitta dello scorso anno torna sul tetto d’Italia. Ha vinto la squadra di Isabelle Yacoubou, ...

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Ragusa è perfetta e batte ancora Schio. Si va a gara-5! : La Finale Scudetto della Serie A1 di Basket femminile sarà decisa a gara-5. La Passalacqua Trasporti Ragusa ha battuto il Famila Schio anche in gara-4, 73-66, riportando la serie in Veneto, per il quinto e decisivo episodio. Le siciliane hanno messo in scena un’altra grande prestazione di squadra, trascinate, come al solito, da Dearica Hamby (22 punti e 8 rimbalzi) e Astou Ndour (21 punti), che hanno messo a ferro e fuoco la difesa ...

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Ragusa vince gara-3 e accorcia le distanze. Ora Schio è avanti 2-1 : La Passalacqua Ragusa è ancora viva e vince gara-3 della Finale Scudetto 2018. Le siciliane riaprono la serie contro il Famila Schio, imponendosi davanti al proprio pubblico per 76-59. Schio è ancora avanti 2-1, ma giovedì Ragusa ha la possibilità di pareggiare i conti e portare la sfida all’ultima e decisiva partita. Tra le fila di Ragusa doppia doppia sfiorata da parte di Dearica Hamby, che mette a referto 14 punti e 9 rimbalzi. Grande ...

Basket Femminile - la ciliegina sulla torta del Geas è la promozione in A1 : Basket femminile, la ciliegina sulla torta del Geas è la promozione in A1 La favola del Geas Basket ha un lieto fine. Dopo il polverone sollevato dalla grave crisi finanziaria, le ragazze rossonere hanno conquistato la promozione in Serie A1. A settembre la società di Sesto San Giovanni rischiava di chiudere definitivamente i battenti, ma […]

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Zandalasini firma la rimonta e Schio va sul 2-0 con Ragusa : Il Famila Schio vince anche gara-2 della Finale Scudetto, imponendosi 63-58 contro la Passalacqua Ragusa. Le venete vanno sul 2-0 e sono ad un passo dal vincere il Tricolore. Una vittoria arrivata in rimonta grazie ad una straordinaria Cecilia Zandalasini da 19 punti, mentre a Ragusa non è bastata la doppia doppia di Dearica Hamby, che chiude con 22 punti e 12 rimbalzi. Primo quarto all’insegna dell’equilibrio. Il primo break lo ...

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Yacoubou trascina Schio in gara-1 - Consolini non basta a Ragusa : Fattore campo rispettato nel primo atto della Finale Scudetto 2018. Il Famila Schio vince gara-1 contro la Passalacqua Ragusa per 62-56 al termine di una partita equilibrata e che fa da preludio ad una serie che si prospetta essere molto combattuta. Grande prestazione in casa Schio per la francese Isabelle Yacoubou, che domina sotto i tabelloni e chiude con una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra per il Famila chiude anche ...

Basket Femminile - Finale Scudetto 2018 : Schio-Ragusa. Calendario - date - programma - orari d’inizio e tv : Saranno Schio e Ragusa a disputare la Finale Scudetto di Basket femminile. Le venete, già vincitrici di otto scudetti nella loro storia, cercheranno di confermare i favoriti del pronostico e di tornare a vincere dopo il tricolore del 2016. Le siciliane, dopo aver eliminato Venezia in semiFinale, cercano una nuova superlativa impresa. Si preannuncia una serie molto combattuta e intensa anche se la Famila Wuber partità con tutti i favori del ...

Basket Femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Basket Femminile - Playoff Serie A1 2018 : Ragusa batte Venezia e porta la serie a gara-5! : Sarà gara-5 a decidere la serie di semifinale tra Ragusa e Venezia. La Passalacqua ha difeso con successo il proprio campo nel quarto episodio, battendo la Reyer per 61-58 e rimandando ogni discorso alla quinta e decisiva partita (in programma lunedì). Una vittoria che porta la firma del solito duo: Dearica Hamby e Jessica Kuster, autrici di 30 punti combinati. Per la prima una prestazione notevole arricchita da ben 18 rimbalzi ...

Basket Femminile - Playoff Serie A1 2018 : il Famila Schio prima finalista. Sconfitta in gara-4 la Saces Napoli : Il Famila Schio è la prima finalista dei Playoff Scudetto. La squadra veneta ha vinto gara-4 in casa della Saces Napoli per 73-65 e giocherà l’ultimo atto del campionato. Schio andrà così a caccia del nono Tricolore della sua storia, mentre Napoli fa calare il sipario su una stagione comunque molto positiva per le campane. Grandissima protagonista di questa sera Isabelle Yacoubou, miglior marcatrice dell’incontro con 28 punti. Oltre ...

Basket Femminile - Playoff Serie A1 2018 : Venezia espugna Ragusa e si porta sul 2-1 : Venezia si avvicina alla finale Scudetto dopo la vittoria in gara-3 a Ragusa per 71-63. La Reyer si porta sul 2-1 nella Serie contro la Passalacqua e ribalta nuovamente il fattore campo, regalandosi due match point per andarsi a giocare il Tricolore. Protagoniste del match le grandi ex della serata Camille Little, miglior marcatrice con 18 punti, e Riquna Williams, che chiude in doppia cifra anche lei con 16 punti. A Ragusa, invece, non bastano ...

Basket Femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Schio espugna Napoli e si riprende il fattore campo : Il Famila Schio si è ripreso il fattore campo nella semifinale dei playoff di A1 contro Napoli. La gara del PalaVesuvio è stata senza storia, con le ragazze di coach Vincent che hanno vinto con un netto 49-74, che porta le scledensi avanti 2-1 nella Serie e soprattutto a match point. Venerdì, sullo stesso parquet, Schio ha l’occasione per tornare in finale per la nona volta consecutiva. L’obiettivo di Schio è stato chiaro sin dalla ...