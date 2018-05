Barriere architettoniche | oltre 11 ml all' Umbria

Barriere architettoniche - fondi per 2120 interventi in edifici privati : Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ratificato dalla Corte dei Conti, ha ...

"WoW - Wheels on Waves" : fa tappa a Venezia il catamarano privo di Barriere architettoniche : L'imbarcazione, priva di barriere architettoniche , e quindi accessibile a tutti, porta il nome dell'associazione vicentina che si è fatta promotrice di questo messaggio, a favore del mondo della ...

Tursi : ok all'abbattimento delle Barriere architettoniche in sala rossa : Come di consueto la seduta odierna del Consiglio comunale è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Terminato il question time, alle 15 il presidente ...