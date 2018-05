Bankitalia avverte | L’economia italiana si regge sempre più sugli stranieri

Bankitalia avverte : Italia vulnerabile per l'alto debito pubblico : "In Italia prosegue il rafforzamento delle condizioni finanziarie di famiglie e imprese", "si riducono i rischi per il sistema bancario" e "nel 2017 è proseguito il miglioramento delle finanze pubbliche". E' in un quadro complessivamente positivo che la Banca d'Italia rileva le "aree di fragilità" ed i possibili elementi di rischio che permangono nel sistema economico del Paese ."In Italia l'impatto sul costo medio dei titoli di ...