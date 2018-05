Banca mondiale | opportunita' di business per le imprese italiane

Trump sostiene l’aumento di fondi alla Banca mondiale per contenere la Cina : Il populismo e lo scetticismo della Casa Bianca contro gli organismi internazionali ha visto una clamorosa battuta d'arresto nel week end a Washington, nel corso degli incontri di...

Vertice Fmi e Banca mondiale : Maurer - riforme contro indebitamento

Banca mondiale : verso ok Usa aumento capitale da 13 mld dlr

Banca mondiale alza stime Pil Cina e area Pacifico : La Banca Mondiale ha reso noto di aver rivisto al rialzo la crescita del Pil della Cina del 2018 dal 6,4% al 6,5%.

LA DELEGAZIONE DELLA Banca mondiale SETTORE ACQUA FA TAPPA A MONOPOLI - Bari - : ... rappresentati da aziende private e dallo stesso Consorzio di Bonifica DELLA Capitanata che hanno fatto DELLA politica di autogoverno degli agricoltori il punto di forza delle attività. Oggi più del ...

Migranti climatici - per la Banca mondiale a rischio 143 milioni di persone : (Immagine: pixabay/CC) Entro il 2050 la Banca mondiale stima che altre 143 milioni di persone saranno costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici. Il rapporto pubblicato il 19 marzo è un monito ai leader del mondo, chiamati a rispettare gli impegni presi durante i meeting mondiali sul clima. Il rapporto mette sotto i riflettori solo le regioni sub-sahariane, l’Asia del sud e l’America Latina. Includendo altre zone in cui il clima è ...