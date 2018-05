Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta 3 fake news e mostra come la riabilitazione non

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : l’impossibile governo neutrale e il finto passo di lato di B. : E’ vero che l’eventuale governo Di Maio-Salvini non prevede la presenza di Silvio Berlusconi che è stato finalmente archiviato? E’ vero, inoltre, che se fallisce il governo Di Maio-Salvini e arriva il governo del Presidente, questo sarà un governo neutro? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 26esimo appuntamento di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. Su piattaforma e ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta due fake news : la finta colf di Fico e le ragioni per cui non si riesce a formare il governo : E’ vero che il presidente della Camera Roberto Fico ha una colf pagata in nero da lui? E’ vero che se non si è ancora riusciti a formare un governo e forse non ci si riuscirà in questa legislatura che sarà molto breve, è colpa nostra che abbiamo bocciato la grande riforma di Renzi e quindi abbiamo fatto bocciare l’Italicum dalla Corte costituzionale? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 25esimo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due balle e si dedica alla sentenza di primo grado sulla trattativa tra Stato e mafia : E’ vero che il reddito di cittadinanza è già naufragato in Finlandia, quindi è inutile portarlo in Italia? E’ vero che la sentenza sulla trattativa Stato-mafia è contraddittoria perché dice il contrario di due sentenze di assoluzione per il generale Mario Mori e i suoi collaboratori e per di più non conta niente perché non fa i nomi dei complici dello Stato, di coloro che hanno trattato, mafiosi e non mafiosi? Questa settimana Marco ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e spiega perché non serve a nulla tornare al voto : E’ vero che per uscire dallo stallo politico sarebbe meglio tornare a votare così uno dei tre blocchi avrebbe la maggioranza e metterebbe subito in piedi un governo? E’ vero che Luigi Di Maio e il Movimento cinque stelle hanno modificato ed edulcorato il loro programma, votato sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti dopo le elezioni, truffando cioè, gli elettori che li hanno votati? E’ vero che l’ex presidente ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news e mostra tutte le (in)compatibilità tra M5s - Pd e Lega : E’ vero come dicono Ettore Rosato e molti altri dirigenti renziani del Pd che il programma del Partito democratico è molto lontano da quello dei Cinque stelle che, invece, sarebbe molto vicino a quello della Lega? Inoltre, è vero che Nino di Matteo, alla Fondazione Casaleggio, a Ivrea, ha attaccato con opinioni personali che ledono lo stato di diritto la figura di Silvio Berlusconi? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste tre fake ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal leghismo di Claudio Amendola all’opposizione forzata del Pd : E’ vero che Claudio Amendola, attore da sempre di sinistra, si è iscritto alla Lega di Matteo Salvini? In secondo luogo, è vero che Silvio Berlusconi è ormai riabilitato e può scorrazzare liberamente nel campo politico come se non fosse stato condannato in via definitiva per frode fiscale? Infine, è vero che il Pd non può far altro che stare all’opposizione perché così vogliono i suoi elettori? Questa settimana Marco Travaglio smonta ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta le bugie sul caso Consip : “Che fine ha fatto il complotto contro Renzi?” : Puntata speciale di Balle Spaziali sul caso Consip, il Watergate italiano che ha travolto il ‘giglio magico’ del segretario Pd, Matteo Renzi. Stampa e politica hanno dipinto l’inchiesta della magistratura come un colpo di Stato, architettato dal Pm Henry John Woodcock e dal capitano dei Carabinieri Gianpaolo Scafarto. Secondo i giudici però Scafarto ha fatto solo il suo dovere. E ora che fine ha fatto la teoria della congiura, il ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal pm Zucca e il G8 al “reato di solidarietà” contro le Ong : È vero che il procuratore generale di Genova Enrico Zucca ha esagerato – e, per questo, va punito – avendo paragonato i torturatori italiani della Diaz e di Bolzaneto al G8 di Genova del 2001 a quelli egiziani che hanno torturato e ucciso Giulio Regeni? E’ vero, poi, che la procura di Catania ha introdotto addirittura il reato di solidarietà per punire una povera Ong spagnola, la ProActiva Open Arms, colpevole soltanto di aver ...