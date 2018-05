quotidianodiragusa

Avola, giro di vite sui rifiuti: ispezioni dei sacchetti per chi non rispetta la differenziata (da Avola Times)

(Di sabato 19 maggio 2018) Controllati oltre 200 sacchi per individuare chi non rispetta la raccoltata in città. La decisione presa dal Comune e dalla Dusty