Autostrada A4 | autobus finisce fuori strada | 26 feriti di cui uno grave Disagi per il

(Di sabato 19 maggio 2018) UnFlixbus è uscito dimentre percorreva l’A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. L’incidente ha causato 26di cui uno molto, gli altri in condizioni serie ma che non sarebbero in pericolo di vita. È accaduto questa mattina all’altezza del comune di San Giorgio di Nogaro intorno alle 3.30. L’A4 è stata chiusa in direzione Trieste e automobilisti e camionisti sono obbligati ad uscire a Latisana, conal traffico veicolare. È chiuso in entrata lo stesso casello. Occorrerà terminare le operazioni di rimozione dell’e di controllo prima di poter riaprire la A4. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause. Sul mezzo della linea low cost viaggivano 43 persone. Sul posto sono state inviati soccorsi e ambulanze da Latisana, San Vito al Tagliamento e Cervignano del Friuli, ...