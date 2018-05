Autobus Flixbus si ribalta sulla A4 | 26 feriti | uno è grave

Pordenone - Autobus della Flixbus finisce fuori strada : 26 i feriti : L'incidente sull'A14 all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro. Uno dei passeggeri sarebbe in condizioni molto gravi

FlixBus è il primo operatore di Autobus a offrire l’integrazione con Google Assistant : FlixBus è il primo operatore di autobus a integrare i propri servizi all'interno di Google Assistant . Potete prenotare i biglietti, scoprire gli orari degli autobus e molto altro, per il momento solo in tedesco, francese e inglese. L'articolo FlixBus è il primo operatore di autobus a offrire l’integrazione con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Flixbus : dopo gli Autobus verdi - tocca ai viaggi in treno low-cost : La tecnologia ha semplificato la vita delle persone sotto molti punti di vista, rendendo sempre più semplice non solo muoversi nelle principali città del mondo, ma anche viaggiare, grazie alle tante piattaforme digitali esistenti che consentono di prenotare spostamenti praticamente con qualsiasi mezzo, riuscendo persino a risparmiare sui prezzi grazie a sconti imperdibili. Tra realtà di car sharing e bike sharing e compagnie aeree low-cost che ...