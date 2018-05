Auto contro un furgone | coppia muore nel giorno del matrimonio della figlia

Auto fuori controllo sulla provinciale : un uomo finisce in ospedale : CEGLIE MESSAPICA - Terzo incidente nel giro di poche ore sulle strade del Brindisino: dopo i due sinistri verificatisi in mattinata sulla strada statale 7 e sulla Ostuni-Torre Pozzelle, nel pomeriggio ...

Auto contro moto sulla Osovana : Incidente, questa mattina verso le 11, lungo la Strada provinciale 49 'Osovana' . Nello scontro tra un'Auto e una moto , avvenuto tra Pagnacco e l'ingresso della tangenziale Sud , un 53enne alla guida ...

Revisione Auto - dal 20 maggio cambia tutto. Ecco le nuove regole (e i controlli) : Novità in arrivo per la Revisione auto. Dal 20 maggio prossimo sarà infatti introdotto un certificato di Revisione che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo il controllo tecnico del veicolo. Il documento, messo a disposizione dell’intestatario dell’auto in forma cartacea, dovrà contenere alcuni dati come il numero e la targa del telaio, il luogo e la data del controllo, la lettura del contachilometri, ...

Incidenti : scontro frontale tra due Auto - un morto e due feriti nel Palermitano : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale nella zona industriale di Termini Imerese, nel Palermitano. A perdere la vita nell'impatto tra due vetture è stato un uomo di 72 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare l'auto su cui viaggiava, una Fiat

Incidenti : scontro frontale tra due Auto nel Palermitano - un morto : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) – Incidente mortale lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo per Misilmeri, nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, in uno scontro frontale ha perso la vita un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto la Polizia stradale per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo Incidenti: scontro frontale tra ...

"Privo di capacità di Autocontrollo" - torna in carcere il "magazziniere della droga" : Esaminando le sue telefonate erano risaliti a contatti con altri personaggi legati al mondo dello spaccio. N ella sua rubrica, ad esempio, aveva registrato sotto un nome di fantasia il numero di un ...

Usa : Autorità contro 'Lupo Wall Street' - non paga suoi debiti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Si schianta in Auto contro un muro : Roberto muore a 19 anni - grave la fidanzata : Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto a Velletri (Roma) dopo uno tragico incidente avvenuto intorno alle 23 di ieri in via Vecchia di Napoli. Il giovane era a bordo di una Fiat 500 insieme alla fidanzata di 16 anni...

Incidente Roma - Auto contro un muro : morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)

Auto contro muro - muore 19enne : fidanzata 16enne gravissima : Incidente mortale ieri notte poco dopo la mezzanotte in via Vecchia Napoli a Velletri. Un ragazzo di 19 anni, Roberto Caprara, è morto dopo essersi schiantato con l'Auto contro un muro. Con lui c'era ...

Incidenti : 4 feriti in scontro tra Auto e moto nel padovano - grave il centauro : Padova, 16 mag. (AdnKronos) - Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Pelosa incrocio con via Argine Sinistro a Saccolongo: 4 feriti con il centauro in codice rosso. La squadra dei pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo in sicu

