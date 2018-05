Atalanta | Gasperini | ' A Cagliari test come spareggio europeo Stagione emozionante

Atalanta - accuse di Gasperini a Pairetto : la Figc apre un’inchiesta : La stagione di Serie A si avvia verso la conclusione, nelle ultime settimane non sono mancati i veleni, dalle decisioni arbitrali che hanno condizionato la corsa scudetto fino alle accuse di Gasperini nei confronti di Pairetto, il tecnico aveva dichiarato: “Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi ‘non saranno concessi questi comportamenti’. Non so come potesse sapere che ...

Atalanta - tra panchina e calciomercato : Gasperini mette le cose in chiaro : Pareggio dell’Atalanta nella gara di campionato contro il Milan, qualificazione in Europa League ormai ad un passo, ecco le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Sky al termine della partita: “Non posso tradire tanto affetto e riconoscenza nei miei confronti. Ho avuto soddisfazione in tante piazze ma così mai. Dobbiamo vedere, appena finito il campionato, di non deludere nessuno e di essere molto chiari in vista della prossima ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Vogliamo il sesto posto» : BERGAMO - Questo il pensiero di un soddisfatto Gian Piero Gasperini , dopo che la sua Atalanta ha strappato il pass per l'Europa League, pareggiando 1-1 contro il Milan : "Tra sesto e settimo posto c'...

Atalanta - Gasperini : 'Ottimo risultato - vogliamo il 6º posto. Futuro? Ci batteremo per migliorare' : Pareggio acciuffato all'ultimo istante ed Europa League sicura: è gioia Atalanta. L'1-1 , firmato Kessie-Masiello, ndr, contro il Milan regala il pass europeo ai nerazzurri, che riescono così nell'...

Atalanta-Milan - omaggio incredibile per Gasperini : coreografia da brividi [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Atalanta - la denuncia di Gasperini : «Sono stato minacciato da Pairetto» : «Pairetto durante la partita col Genoa mi aveva minacciato che ci saremmo rivisti a Roma dicendomi 'Non saranno concessi questi comportamentì. Non so come potesse sapere che il Var...

Atalanta - ecco la decisione sulla squalifica di Gasperini : Stagione importante per l’Atalanta che si prepara per il rush finale che vale la qualificazioni in Europa League. Come riporta l’Ansa la prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso dell’Atalanta, confermando la sanzione della squalifica per una giornata e l’ammenda di 10mila euro inflitte al tecnico Gian Piero Gasperini in seguito alla gara Lazio-Atalanta dello scorso 6 maggio. La ...

Atalanta - Gasperini : 'Disputata una grande partita - potevamo chiudere il discorso Europa. Su Barrow e Ilicic...' : L'allenatore dell' Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport dopo il pari contro la Lazio : 'Oggi abbiamo disputato una grande partita contro la Lazio, potevamo chiudere il discorso Europa. Abbiamo giocato una gara straordinaria per numero di prestazioni ...