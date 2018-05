Assemblea ribelle Passa la linea Renzi ma l' Ergife diventa una bolgia di veleni e

huffingtonpost

(Di sabato 19 maggio 2018) "Certo, potevamo farlo prima l'accordo. Lo avevo proposto ieri! Non c'era bisogno di arrivare all'ultimo momento...". Intorno all'ora di pranzo Matteolascia l'Pd rammaricato ma comunque soddisfatto del risultato. La suata con 397 sì, contro 221 no, 6 astenuti su un totale di 701 aventi diritto al voto. Proprio al fotofinish l'nazionale del Pd all'di Roma, l'che doveva ufficializzare le dimissioni diperre a discutere se fare il congresso o se eleggere Maurizio Martina segretario, decide di fermare la macchina da guerra che rischiava di stritolare definitivamente un partito stremato dalla sconfitta elettorale. Tutto rimandato: nuovail 30 giugno o il 7 luglio, le due date probabili.la tregua proposta ieri dae altri big come Paolo Gentiloni, Marco Minniti. Oggi si parla d'altro, ...