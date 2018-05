Assemblea Pd | maggioranza decide | non si discute su segretario

Assemblea Pd - ritardi e fischi per Orfini. Ma la maggioranza vota per rinviare discussione sul segretario : Con un voto a maggioranza l’Assemblea Pd ha deciso di cambiare l’ordine del giorno e non discutere oggi sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i voti a favore, 221 i contrari e sei gli astenuti. Contro la proposta si sono levate proteste dalla platea, che in precedenza aveva fischiato. “Capiamoci, anche basta”, ha detto Orfini a chi lo interrompeva. L’Assemblea si è poi ...

Lontano ma in controllo. Orfini anticipa la linea : nuovo segretario Pd in Assemblea - dove i renziani hanno una maggioranza schiacciante. Si allontanano le primarie : Mantenere saldo il controllo sul Partito democratico, per evitare, a qualunque costo, cedimenti alle tentazioni "governiste". Matteo Renzi si è dimesso dalla guida del Pd, assieme al gruppo dirigente a lui fedele. Ma è determinato a difendere il suo ruolo, vestendo i panni di "garante dell'instabilità", già a partire dalla Direzione di lunedì alla quale pur non dovrebbe partecipare. L'imperativo è ...