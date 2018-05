Assemblea Pd | dimissioni Renzi congelate | Martina solo reggente

Pd - Assemblea tra fischi e polemiche : congelate le dimissioni di Renzi : Molti, in queste settimane e in queste ore, hanno chiesto di cambiare la natura di questa nostra assemblea di oggi per dedicarla a una discussione politica su quel che avviene nel Paese, con la ...

Napoli - Oddati chiede le dimissioni di Costa e in sala si sfiora la rissa. All’Assemblea del Pd interviene la polizia : Alta tensione All’assemblea del Pd provinciale di Napoli. E’ stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma nella sala del Mav di Ercolano dove era in corso l’assemblea convocata dal segretario Massimo Costa per analizzare il risultato del partito alle elezioni del 4 marzo. A scatenare la bagarre è stato l’intervento dal palco di Nicola Oddati, già candidato alla segreteria provinciale sconfitto proprio da Massimo Costa e ...