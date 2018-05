Assemblea Pd | ancora nessuna intesa tra i dem

Pd : manca ancora intesa - dem spaccati verso Assemblea/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La realtà, sostengono dalla minoranza Pd, è che “i renziani sanno che la maggioranza schiacciante non c’è più e temono loro per primi la conta”. E’ vero, una ‘maggioranza schiacciante’ non c’è più e su questo concordano anche nell’area dell’ex-segretario. “Noi come loro non sappiamo con precisione quanti delegati domani di presenteranno all’assemblea” ma ...