Assemblea Nazionale Pd a Roma Streaming video live | dimissioni Renzi congelate

La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico : Quella in cui si decide se nominare ufficialmente come segretario Maurizio Martina o se convocare subito un nuovo congresso, a partire dalle 11 The post La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario : scontro tra Renzi e le minoranze : Assemblea Nazionale Pd a Roma: Verso nuovo Congresso o Martina Segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:45:00 GMT)

UNVS : prossima edizione dell’Assemblea Nazionale di disputerà in Piemonte : Il Piemonte sarà la prossima regione italiana che ospiterà l’Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport Dopo la 57ª Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport organizzata dalla sezione di Perugia, presieduta da Anna Moscatini che si è avvalsa anche dell’importante contributo del delegato regionale umbro Aurelio Dozzini, è già tempo di guardare al futuro. Scelta l’area che ospiterà l’edizione 2019, si tratta del Lago ...

Pd : Assemblea Nazionale sabato all’Ergife - ci sarà diretta streaming : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Si svolgerà sabato 19 maggio a Roma, presso Ergife Palace Hotel ‘ via Aurelia, 619 – dalle ore 10.30, l’assemblea nazionale del Partito Democratico. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Pd, www.partitodemocratico.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo Pd: assemblea nazionale sabato all’Ergife, ci ...

La voce della Politica DiEM25 : il coordinamento lucano presente all'Assemblea nazionale : DiEM25 è un movimento con una chiara agenda progressista che pone al primo posto il welfare ed il lavoro attraverso la riconversione ecologica dell'economia e della società per superare ...

LeU verso l’Assemblea Nazionale il 26 maggio. Mdp : “Facciamo un partito unico” : È tensione all'interno della compagine alla sinistra del Pd. Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha convocato l'assemblea nazionale il prossimo 26 maggio. Articolo 1 -Mdp spinge per la formazione di un partito unico, ma Possibile e Sinistra italiana frenano, e chiedono che la discussione sia aperta e non predeterminata a tavolino.Continua a leggere

Liberi e Uguali - Assemblea Nazionale il 26 maggio : ecco i nodi da sciogliere Video : Era nell'aria e adesso c'è anche l'annuncio ufficiale, Liberi e Uguali si riunira' in assemblea nazionale a Roma sabato 26 maggio. Ancora non è stato reso noto il luogo esatto dell'incontro e l'orario di inizio, ma quello che è certo è che la formazione Politica guidata da Pietro Grasso, tornera' a riunire i propri attivisti di tutta Italia per la prima volta dopo le elezioni politiche che l'hanno vista ottenere un non esaltante 3,4% dei ...

Pd - Assemblea Nazionale convocata il 19 : 17.45 Il presidente del Pd, Orfini, ha convocato l'assemblea nazionale del partito per sabato 19 maggio alle 10.30 all'hotel Ergife a Roma. All'ordine del giorno ci sono le dimissioni del segretario Renzi e i conseguenti adempimenti. Secondo lo statuto si può passare all'elezioni di un nuovo segretario da parte dell'assemblea o alla convocazione del congresso.

Pd : Assemblea Nazionale il 19 alle 10 - 30 : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il presidente del Pd Matteo Orfini ha convocato, a quanto si apprende, l'assemblea nazionale del Pd per sabato 19 Maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta ...

Pd - orfini convoca Assemblea Nazionale il 19 maggio all'Ergife : Il presidente del Pd Matteo orfini ha convocato, a quanto si apprende, l' assemblea nazionale del Pd per sabato 19 maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta giungendo in questi ...

Pd : Assemblea Nazionale il 19 maggio : È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno, il secondo vertice in ventiquattro ore convocato per fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase ...

Pd verso l'Assemblea Nazionale il 19 maggio : Si terrà con ogni probabilità il 19 maggio l'assemblea nazionale del Pd, per decidere se eleggere un nuovo segretario o convocare il congresso. È quanto emerge al termine della riunione dei "big" Dem al Nazareno. L'incontro sarebbe servito a fare il punto sulla situazione politica e valutare come gestire questa fase nel partito.

Francia - l'Assemblea Nazionale approva la nuova legge su immigrazione e diritto d'asilo : Maggioranza divisa sul voto. La norma mira a rendere più veloci le procedure per la concessione del diritto d'asilo. Ora dovrà passare all'esame del Senato

Governo di coalizione? All'Assemblea Nazionale Pd proporrò un referendum tra gli elettori : Siamo arrivati all'immagine surreale di Luigi Di Maio che invita ripetutamente il Pd, Matteo Renzi incluso, a fare il Governo assieme. Molti nel Partito Democratico non vogliono neanche sedercisi al tavolo, con il Movimento 5 Stelle. Come biasimarli, dopo anni di attacchi pesantissimi subiti?Ma come si sta regolando il Pd con Berlusconi, impaziente di tutelare le sue aziende e sul quale i grillini hanno posto un vero e proprio veto?Il buonsenso ...