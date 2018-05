Ascolti tv 18 maggio 2018 | La Corrida “saluta” col 24 | 9% di share

Ascolti tv venerdì 18 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Corrida, sesta puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Io e Lei ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film tv Harry & Meghan ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete ...

Ascolti TV | Venerdì 18 maggio 2018. La Corrida chiude al 24.9% - Harry & Meghan al 9.9% : La Corrida Su Rai1 l’ultima puntata de La Corrida ha conquistato 5.220.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Canale 5 Harry & Meghan ha raccolto davanti al video 2.092.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 953.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Lethal Weapon II ha intrattenuto 1.095.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Io e Lei ha raccolto davanti al video 982.000 ...

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Vuoi Scommettere parte dal 23.2% - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

Ascolti TV | Giovedì 17 maggio 2018. Boom per Vuoi Scommettere (23.2%) - La Mafia Uccide solo d’Estate al 15.9% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.477.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 Vuoi Scommettere? ha raccolto davanti al video 4.091.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 L’alba del Pianeta delle Scimmie ha intrattenuto 1.169.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 M ha ...

Ascolti tv 16 maggio 2018 : Scanzonissima debutta col 5 - 4% di share : Ascolti tv prima serata 16 maggio 2018: Scanzonissima parte dal 5,4% Mercoledì 16 maggio 2018, qual è stato il programma più visto della prima serata? Ascolti TV alla mano, ieri sera a catturare l’attenzione dei telespettatori del prime time è stato soprattutto Il Confine. Su Rai1, infatti, l’ultima puntata della nuova mini fiction RAI ha […] L'articolo Ascolti tv 16 maggio 2018: Scanzonissima debutta col 5,4% di share proviene ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 maggio 2018. Il Confine chiude al 16.3% - Scanzonissima parte solo dal 5.4%. La Finale di Europa League su TV8 al 7.3%. Rai3 meglio di Canale 5 : Il Confine Su Rai1 la seconda ed ultima puntata de Il Confine ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 27 Volte in Bianco ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.910.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.316.000 ...

