Arti Marziali | Michieletto nella Storia | medaglia d' oro in Messico

Arti Marziali : ottimi risultati nell'ultimo weekend per il Karate Fight Contact e Thay Boxe di Ventimiglia : Grandissima soddisfazione anche per i genitori che hanno preso parte a un'esperienza di questo genere in uno Sport Palace gremito di atleti e persone provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest'...

La conduttrice si spalma a terra per imitare il più improbabile maestro di Arti Marziali mai visto in tv - Antonio Lee : La presentatrice greca di Epsilon Tv Annita Panias ha invitato al suo show di intrattenimento quello che lei stessa chiama “Antonio Lee”. L’emulo in salsa ellenica del più famoso Bruce si esibisce con mosse e calci che non dovrebbero lasciare dubbi sulle sue abilità nelle arti marziali. La “carica di energia” è tale che la presentatrice decide di provare alcune mosse nonostante i tacchi alti. Un accenno di calcio, un piede messo male e Annita ...