Arte Da Ravenna a Dubai | il viaggio di Roberta Barlati e le sue ceramiche che raccontano

Teatro bambini. A Ravenna e Lugo va in scena Hanà e Momò per la rassegna Arte bebè 2018 : ...tre Mandiaye N'Diaye / Teatro delle Albe/ Ravenna Teatro Accademia Perduta/Romagna Teatri Thioro un cappuccetto Rosso senegalese Teatro dai 6 anni e adulti Prenotazioni spettacoli Ravenna Teatro 0544 ...

SALUTE E SPORT - Domenica 13 maggio con pArtenza da via Ravenna 52 a Ferrara : Settimana nazionale della celiachia: una camminata per le vie di Ferrara per restare in forma e aggiornati 07-05-2018 / Giorno per giorno Una mattinata per le vie di Ferrara, facendo movimento e ...