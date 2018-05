romadailynews

: Un autobus in fiamme in qualsiasi città non fa notizia, nella Roma 5 stelle aprono i tg come prima notizia e si fan… - BarillariM5S : Un autobus in fiamme in qualsiasi città non fa notizia, nella Roma 5 stelle aprono i tg come prima notizia e si fan… - romadailynews : Aprono a Roma i primi BeeHotel per api solitarie: Aprono a Roma i primi BeeHotel per api… - salernonotizie : Sbandieratori Cavensi aprono a Roma il Festival dello Sviluppo Sostenibile - -

(Di sabato 19 maggio 2018)per apiSi, alberghi per api, per celebrare la prima giornata mondiale delle api, World Bee Day, in programma domenica 20 maggio. Una festa, è il caso di dirlo, appena istituita dalle Nazioni unite per ricordare l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Isono delle strutture esagonali in legno al cui interno sono disposte cannucce di carta, ciocchetti di legno e laniccia; materiali che le api adattano per costruirsi un piccolo rifugio e creare l’ambiente adatto per la deposizione delle uova e la sopravvivenza delle larve. Strutture che possono essere istallate in qualsiasi ambiente all’aperto, dai parchi ai balconi, per accogliere insetti impollinatori che in città hanno grande difficoltà a trovare spazi adatti per vivere. Nonostante siano meno famose delle api da miele, le api ...