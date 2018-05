Apple | in progetto degli occhiali AR Rumor

surface-phone

(Di sabato 19 maggio 2018) Dopo la notizia di Google a lavoro su un visore per la Mixed Reality, anchesembra star progettando un proprio dispositivo nel campo della realtà mista. Indiscrezioni Nel 2016 Microsoft ha fatto da apri-pista nel mondo della Mixed Reality grazie al lancio di HoloLens. Nonostante questo prodotto non abbia totalmente convinto il mercato e si classifichi come un prodotto Elite-Enterprise, sembra che sia Google cheabbiano in mente dei dispositivi personali dello stesso calibro. Stando alle attuali informazioni sembrerebbe chestia lavorando su un, nello stadio iniziale, per un nuovo Headset AR. Gene Munster, analista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: We believe AR is real andwill be a beneficiary. We expect’s AR theme to play out in three phases. First, this fall we expect 2 to 3 new iPhones to join iPhone X with advanced optics for AR ...