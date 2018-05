Appello alle donne del Parlamento | 40 anni dopo | la legge 194 va difesa

L'Appello dell'attore Marcello Mazzarella : "Salvate mio figlio dalle carceri giapponesi" : Il ragazzo, in bici, investì una donna procurandole la rottura del bacino: da allora è chiuso in carcere e non può comunicare con nessuno

Napoli - spranga contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ Emergenza sicurezza - Appello alle istituzioni : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:55:00 GMT)

Assemblea Sait. Appello alle Famiglie Cooperative per un patto di sistema : Ci auguriamo che il miglioramento dell'economia provinciale possa accelerare questo passaggio. Nel contempo " ha proseguito il presidente di Sait ritengo opportuno fare alcune valutazioni sulla ...

Marcello Veneziani - il durissimo Appello a Matteo Salvini : 'Perché non devi allearti col M5s. Vuoi davvero ridurti così?' : Un appello, chiarissimo, un titolo d'apertura a tutta pagina su Il Tempo : 'Matteo non allearti coi grillini'. Un appello al leader della Lega, Matteo Salvini , firmato da Marcello Veneziani , che ...

Dermatite atopica : Appello alle istituzioni per inserirla nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) : La Dermatite atopica rappresenta una malattia cutanea pruriginosa, cronica ed infiammatoria, il cui esordio coincide spesso con l’età pediatrica. Conosciuta anche come eczema atopico, questo tipo di Dermatite non fa distinzioni di età, comparendo talvolta già da neonati, bambini e adulti. In Italia sono oltre 35 mila adulti, e 8 mila di questi sono affetti dalla forma più grave. Questa malattia si distingue da altre forme di Dermatite ...

Berlusconi “dribbla” gli alleati e fa un Appello ai giornalisti : “Distinguere chi è democratico e chi non conosce l’Abc” : Berlusconi “dribbla” gli alleati e fa un appello ai giornalisti: “Distinguere chi è democratico e chi non conosce l’Abc” Il leader di Forza Italia si riprende la scena al termine della conferenza stampa del centrodestra Continua a leggere

"I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di Roma : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...

La Corte d’Appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

Matteo Salvini - l'Appello a Berlusconi e Meloni : 'Alle consultazioni faremo delegazione unica del centrodestra' : Matteo Salvini prova a neutralizzare i veti imposti da Luigi Di Maio su Silvio Berlusconi con la proposta di tornare al Quirinale per il prossimo giro di consultazioni uniti in una sola delegazione. ...

Lula a un passo dal carcere per corruzione. D'Alema - Prodi e Camusso firmano Appello per candidatura alle presidenziali : Luis Inacio Lula Da Silva, il politico più popolare del Brasile e il favorito Nei sondaggi per le presidenziali dell'ottobre prossimo, può finire in carcere per scontare una pena di 12 anni: il Supremo Tribunale Federale (Stf) ha respinto oggi una richiesta di habeas corpus presentata dagli avvocati del leader del Partito dei Lavoratori (Pt). Come previsto, la decisione è stata presa con la più ridotta delle ...

GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI/ "Non sprecate la vostra vita" : l'Appello alle donne (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI si posizionano al secondo posto della classifica ottenendo ben tre 10. Il suo messaggio di non smettere mai di sognare.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:09:00 GMT)

"Un governo anche per rivotare No alle urne-bis col Rosatellum" Su Affari l'Appello di Montezemolo : "Mi auguro che nasca un governo per il bene del Paese. Se serve, anche un governo per tornare alle urne, ma adesso il Paese ha bisogno di un governo". Lo afferma ad Affaritaliani.it Luca Cordero di Montezemolo a pochi giorni dall'inizio delle consultazioni al Quirinale". Segui su Affaritaliani.it

«Aiutateci o i Comuni chiudono» Appello dei sindaci di Val di Cembra «Noi a rischio paralisi - stop alle opere» : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Dà in sposa figlia minorenne Padre a giudizio ...

Bonus mamma domani - respinto Appello dell’Inps : ‘Va versato anche alle straniere’ : Il “premio nascita” di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche a quelle straniere. Lo ha confermato la Corte d’appello di Milano, che ha respinto l’appello dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale che riconosceva il diritto alla richiesta alle donne straniere regolarmente soggiornanti e non soltanto a quelle con permesso di soggiorno di lungo perioso o titolari di protezione internazionale. Lo hanno reso noto ...