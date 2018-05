App Google Beta 8 4 svela nuovi dettagli sulla funzione Read Later

Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro : Gli smart speaker stanno diventando rapidamente una componente importante del mercato e, per quanto riguarda le vendite, Google Home si sta avvicinando ai numeri di Amazon Alexa, mentre Apple col suo HomePod è costretta ad inseguire. Vediamo insieme come sono andate le vendite degli smart speaker dei principali brand nel Q1 2018. L'articolo Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro proviene da ...

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Google fa un passo indietro con Chrome - ammettendo di aver sbagliato Approccio : Il mese scorso è stato rilasciato Google Chrome 66 con inclusa una nuova e utile funzione capace di limitare i fastidiosi autoplay dei video nelle pagine web. Questa funzione ha però influenzato negativamente i giochi e altre esperienze web!

La nuova App Google News con AI arriva su iOS - ecco come funziona : La sezione successiva è semplicemente denominata 'Titoli' ed è un mix delle ultime notizie in sezioni come 'Italia', 'Mondo', 'Affari' e 'Tecnologia'. Puoi anche utilizzare questa sezione per ...

Google News è finalmente disponibile su Play Store e App Store : Con il Google I/O 2018 abbiamo visto l'introduzione di una grafica totalmente rinnovata per Google News, con anche una massiccia integrazione di intelligenza artificiale in grado di consigliarci notizie o testate giornalistiche. Ora vi confermiamo l'effettiva comparsa ufficiale dell'applicazione sia nel Play Store di Google che nell'App Store di Apple!

L'App Google Home integra finalmente la schermata con i promemoria : C'è voluto tempo, molto tempo a essere sinceri, ma alla fine la schermata con promemoria è arrivata all'interno dell'applicazione Google Home e quindi i promemoria possono essere gestiti facilmente in pochi clic da qui.

Apple Foto vs Google Foto : le differenze : Ancora oggi Apple e Google dividono con un immenso divario i loro utenti: con un occhio più attento però, non vi sarà difficile notare le numerose assonanze tra i servizi offerti, ed è per questo che abbiamo deciso di portarvi a confronto le loro famose app di gestione dei contenuti multimediali, in uno scontro a tu-per-tu con i servizi e le funzionalità offerte: ecco Apple Foto vs Google Foto! Questo articolo dunque si concentrerà sul mostrarvi ...

App Google 8.3 prepara la gestione familiare di Google Assistant e altre novità : La versione 8.3 dell'app Google vede il ritorno, almeno nel codice, di Google Assistant for Households, prepara una funzione per la lettura degli articoli offline e alcune novità legate alle Pixel Buds.

Trovate sul Google Play Store 25 App infettate dal malware Guerrilla : Secondo i ricercatori di Sophos sul Google Play Store sarebbero diverse le applicazioni di photo editing a mettere a rischio la sicurezza degli utenti Android

Google Play Awards 2018 : Oscar della tecnologia - ecco le App Android premiate Video : Gli smartphone hanno cambiato la vita di milioni di persone. I telefoni intelligenti sono fatti di app e nei vari store se ne trovano milioni. Destreggiarsi è ormai molto difficile e non tutte risultano utili o funzionali a quello che si cerca. Tuttavia, da qualche anno, Google attraverso i Play Awards premia le migliori. Una sorta di Premio Oscar in chiave tecnologica che permette agli sviluppatori di essere stimolati a partorire idee sempre ...

Google : scopriamo quali sono le migliori Applicazioni Android del 2018 Video : Il successo stratosferico ottenuto dagli smartphone è un dato di fatto e la corsa per acquistare l'ultimo modello è sempre presente e travolgente, con milioni di utenti fanno anche le nottate davanti gli store per portare a casa l'ultimo modello di cellulare da usare poi con le app preferite. A proposito di queste, è arrivata la classifica di preferenze stilata da Google attraverso i Play Awords. Si tratta di una sorta di Premio Oscar fra gli ...

Google ha assegnato i premi Oscar per le App Android : L'annuale conferenza Google I/O che la casa di Mountain View organizza ogni anno per gli sviluppatori non è stata solo l'occasione per l'azienda di annunciare le proprie novità negli ambiti di smartphone e intelligenza artificiale, ma è anche servita per celebrare gli stessi sviluppatori che da anni contribuiscono alla fortuna del sistema operativo Android. A questo proposito a margine della manifestazione il gruppo ha ...

Google App migliora la gestione delle notifiche su Pixel Buds : Google App ha aggiunto una nuova impostazione per le cuffie Pixel Buds che permette di personalizzare e controllare meglio l'esperienza di notifica