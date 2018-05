Aperti i gazebo Lega per votare intesa su contratto

Governo : Aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano , 19 mag. (AdnKronos) - aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega -M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell'accordo), oggi - e domani - tocca al Carrocc

Governo : Aperti i gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...