Aperta ambasciata USA a Gerusalemme | scontri tra civili al confine

(Di sabato 19 maggio 2018) La decisione presa dal presidente americano Donald Trump, è sicuramente tra quelle che faranno discutere a lungo. Gia' il segretario dell’Olp ha chiesto espressamente ai rappresentanti statunitensi di revocare la propria decisione in merito all’inaugurazione dell’in Israele. Il 14 Maggio, infatti, aè stato un giorno di grande festa: una giornata epocale che ha mandato visibilmente in fibrillazione l’intera cittadinanza. Questa ha infatti esposto numerose bandiere “a stelle e strisce”, unite a dei manifesti inneggianti al tycoon più influente del mondo. Il principale centro di fede del paese è, infatti, stato riconosciuto come “Capitale dello Stato ebraico VIDEO”. Sebbene il consiglio europeo si sia aspramente opposto a questa scelta, gli USA hanno deciso di partecipare attivamente a questa grande manifestazione. Ad essi si sono unite Austria, ...