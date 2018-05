Aosta | alpinista precipita per 400 metri e muore | la tragedia sotto gli occhi della figlia

Valle d’ Aosta : alpinista tedesco scomparso - in corso le ricerche : Il Soc corso Alpino Valdostano collabora con il Soc corso di Zermatt nelle operazioni di ricerca di uno sci alpinista di nazionalità tedesca di cui non si hanno notizie da sabato 7 aprile. Sembrerebbe che lo sciatore abbia effettuato un passaggio alle funivia del Piccolo Cervino. Le ricerche , condotte dal Soc corso svizzero, si estendono anche sul versante italiano: sono impiegate via terra 6 unità del Soc corso Alpino Valdostano e 6 del ...

Montagna - Valle d’Aosta : scialpinista ferito in Val Ferret : Ancora un incidente di Montagna in Valle d’Aosta. Uno scialpinista è rimasto ferito dopo essere caduto nella Dora di Ferret in zona Courmayeur. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino con un elicottero. Lo scialpinista, un 48enne residente a Milano, ha riferito di essere riuscito a uscire autonomamente dall’alveo del torrente. È stato trasportato in pronto soccorso con traumi vari e una lieve ipotermia. L'articolo Montagna, Valle ...