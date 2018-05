Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio | finale ballo con J-Ax e Fedez | Al Bano

Ballando con le stelle 2018 : le Anticipazioni - gli ospiti e chi sono i finalisti Video : Saranno in tutto sei le coppie di concorrenti che si sfideranno alla finale di Ballando con le stelle 2018, prevista per sabato 19 maggio ed in onda a partire dalle ore ore 20.35 circa in diretta su Rai 1. Dopo una settimana di pausa, dovuta alla messa in onda dell'Eurovision Song Contest [Video], la conduttrice Milly Carlucci tornera' alla guida del talent show sul ballo di grande successo, dove non manchera' la partecipazione di un altro ...

Amici 17 – Il Serale – Settima puntata del 19 maggio 2018 – Gli ospiti e le Anticipazioni. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

Anticipazioni Verissimo : ospiti 19 maggio 2018 : Anticipazioni Verissimo. Dopo la diretta col Castello di Windsor, dove avrà luogo il “Royal Wedding” tra il Principe Harry e Meghan Markle, Silvia Toffanin tornerà nel pomeriggio con il consueto appuntamento del sabato. Durante la nuova puntata, la conduttrice incontrerà Paola Di Benedetto, Ermal Meta, Monica Bellucci e Piero Chiambretti. Anticipazioni Verissimo: Paola Di Benedetto svela il motivo della fine della storia con ...

Ballando con le stelle 2018 : le Anticipazioni - gli ospiti e chi sono i finalisti : Saranno in tutto sei le coppie di concorrenti che si sfideranno alla finale di Ballando con le stelle 2018, prevista per sabato 19 maggio ed in onda a partire dalle ore ore 20.35 circa in diretta su Rai 1. Dopo una settimana di pausa, dovuta alla messa in onda dell'Eurovision Song Contest, la conduttrice Milly Carlucci tornerà alla guida del talent show sul ballo di grande successo, dove non mancherà la partecipazione di un altro grande ospite. ...

