Anticipazioni 24 maggio La mafia uccide solo d' estate | trama e ascolti del 17 05

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio - finale ballo con J-Ax e Fedez - Al Bano e Romina Power : Quattro o cinque sono gli ospiti di Amici 2018 il 19 maggio. Ai nomi certi di Massimo Ranieri, J-Ax, Fedez ed Al Bano si aggiunge l'incognita Romina Power sulla quale al momento non si hanno sicurezze. Romina Power appare nel promo della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con un punto interrogativo e la sua presenza non viene data mai per certa dalla produzione. Tuttavia la comparsa del suo nome - seppur in dubbio - ...

In NCIS Los Angeles 9 su Rai2 la squadra in missione per Hetty - Anticipazioni 19 e 26 maggio : Riuscirà la squadra di Sam e Callen a riportare a casa Hetty? Lo scopriremo nell'episodio di NCIS Los Angeles 9 su Rai2, in onda stasera, 19 maggio, in prima assoluta. In questo appuntamento, la Mosley ha inviato un team composto da Callen, Sam, Kensi e Deeks in una pericolosa missione in Vietnam, senza, però, avvisare i loro superiori. La squadra NCIS riesce nell'impresa e raggiunge Ho Chi Minh City alla ricerca di Hetty, ormai scomparsa da ...

Anticipazioni Melaverde - domenica 20 maggio : domenica 20 maggio, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding. Melaverde, ecco dove si va questa settimana Ellen Hidding si trova in Valtellina, dove si producono tre varietà di mele ad Indicazione Geografica Protetta: la Golden Delicius, la Stark Delicius e la Gala. Ellen Hidding seguirà tutto il percorso: dalla ...

Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 26 maggio : la folle proposta di Francisca : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Donna Francisca e la folle proposta a Saul, Raimundo preoccupato Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano che, durante la prossima settimana, Saul si sente in colpa per quanto accaduto a Donna Francisca. Quest’ultima in ospedale chiede di parlare con il protetto, al fine di metterlo di fronte a una folle […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 21 al 26 maggio: la folle proposta di ...

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 19 maggio : la finale di Ballando con le stelle e il Royal Wedding : Sabato Italiano torna in onda oggi, 19 maggio, per rivelare gli ultimi dettagli sulla finale di Ballando con le stelle e sul matrimonio di Harry e Meghan Markle.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:53:00 GMT)

Anticipazioni 24 maggio La mafia uccide solo d'estate - trama e ascolti del 17/05 : Il 24 maggio andrà in onda una nuova puntata de La mafia uccide solo d'estate 2, la fiction che sviluppa in modo più dettagliato il film omonimo di Pif. Eccovi dunque le Anticipazioni della prossima puntata, gli ascolti dell'appuntamento di giovedì sera ed info su dove vedere la prossima puntata in streaming. Anticipazioni La mafia uccide solo d’estate La fiction ispirata al film di Pif è diretta da Luca Ribuoli, in essa recitano Claudio Gioè, ...

Il Terzo Indizio Anticipazioni del 20 maggio : il caso di Anna Rosa Fontana : Il Terzo Indizio anticipazioni del 20 maggio – Il programma condotto da Barbara De Rossi ritorna nella prima serata di Rete 4 questa domenica, per ripercorrere la morte di Anna Rosa Fontana. Una donna che secondo i familiari è stata uccisa due volte, dal suo aguzzino e dallo Stato. Anna Rosa Fontana infatti aveva alle spalle diversi tentati omicidi e per questo la sua tragedia poteva essere evitata. Il Terzo Indizio anticipazioni del 20 ...

Anticipazioni Uomini e donne 21 maggio : Sara sceglie e Mariano lascia il trono : La prossima settimana di programmazione di Uomini e donne comincerà con la puntata del trono classico. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che questo lunedì 21 maggio si partirà con l'appuntamento dedicato al trono classico, che come sempre occuperà le prime due puntate della settimana. Anche questa volta ci sarà un bel po' di carne da mettere sul fuoco dopo l'attesa scelta finale di Nilufar Addati, che come ben saprete ha coronato il suo sogno ...

Tempesta d’amore soap - Anticipazioni puntate dal 20 al 26 maggio 2018 : La soap tedesca Tempesta d’amore sta divenendo sempre più interessante. Le anticipazioni sulle puntate dal 20 al 26 maggio 2018, che vengono trasmesse durante tutti i giorni della settimana, mostrano che Tina confermerà di essere stata con Nils. Le forze dell’ordine si convinceranno dell’alibi fornito, ma Boris, come sappiamo, ha visto la donna aggirarsi nel parco del famoso Hotel. Natasha invece mentirà per scagionare Fabien ...

Amici 17 – Il Serale – Settima puntata del 19 maggio 2018 – Gli ospiti e le Anticipazioni. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

Il Segreto : Anticipazioni puntate fino al 26 maggio 2018 Video : Le anticipazioni Il Segreto ritornano puntuali per raccontarci la trama dei nuovi episodi della soap spagnola, che saranno trasmessi su Canale 5 tra il 21 e il 26 maggio 2018. Ma ecco giorno per giorno che cosa ci aspetta. 21 maggio. Aquilino viene messo alle strette da Gracia e Adela che gli mettono davanti agli occhi la procura fatta loro da Hernando prima di partire. Nel frattempo Saul va a trovare Francisca che è stata colta da un ictus, e ...