Animali | il dossier | in Italia 700 mila cani e 2 | 4 milioni di gatti randagi

(Di sabato 19 maggio 2018) Circa 700e 2,4diinsono. La stima è stata fornita questa mattina ano in occasione di una conferenza stampa di Michela Brambilla, ex ministro e attuale presidente della Legana per la difesa deglie dell’ambiente. All’anagrafena, poi, sono registrati 10,4di, anche se il numero è probabilmente sovrastimato a causa delle mancate cancellazioni dopo i decessi. Ilsmo, è stato sottolineato durante la conferenza stampa, ha dei costi sociali elevati, basti pensare alle spese per le catture e il mantenimento deivaganti, e ci sono anche ricadute negative per igiene, sicurezza e immagine dei territori. Va classificato come una vera piaga, alimentata da abbandoni e riproduzione incontrollata, che colpisce tutto il Paese, anche se in misura maggiore il Sud. Secondo i dati del 2016 i...