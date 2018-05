Andrea Dovizioso | GP Francia 2018 | “Messi bene per la gara | siamo veloci e lotteremo

Andrea Dovizioso : “Una scelta di cuore - difficile rifiutare la Honda. Lorenzo con gli stessi problemi di Rossi in Ducati? Due situazioni diverse” : Finalmente la firma c’è stata. L’annuncio del rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso fino al 2020 con la Ducati è stato un po’ il tormentone di questi mesi e oggi c’è stata l’ufficialità, tra i sorrisi sinceri del centauro e della dirigenza “Rossa”. “Ci abbiamo lavorato un po’, ma adesso è arrivata la conferma e sono strafelice – ha dichiarato Dovizioso -. Nel 2017 abbiamo fatto una ...

MotoGP - GP Francia 2018 : analisi prove libere. Bene Andrea Dovizioso e le Yamaha - ma Marquez spaventa : I primi novanta minuti di prove libere del Gran Premio di Francia della MotoGP hanno regalato diversi spunti interessanti. Dalla sorpresa di una Ducati migliore moto di questo venerdì, alla risalita della Yamaha, alla ennesima conferma di Marc Marquez. Tra temperature basse, specialmente al mattino, e numerose scivolate, andiamo ad analizzare nello specifico le prime due sessioni di prove libere disputate a Le Mans. Andrea Dovizioso non solo ha ...

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “Stracontento per il rinnovo con Ducati - vogliamo il Mondiale. Benissimo a Le Mans” : Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo nella FP2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nel secondo turno di prove libere a Le Mans lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Valentino Rossi. Il morale è molto alto anche per il rinnovo di contratto con la Ducati come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Sono stracontento. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa ma ...

MotoGP - GP Francia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Andrea Dovizioso davanti a tutti - Valentino Rossi terzo! : Il rinnovo di contratto con Ducati (biennale fino al 2020) fa benissimo al morale di Andrea Dovizioso che si scatena nelle prove libere 2 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha stampato il miglior tempo al termine di una sessione condotta da assoluto protagonista: 1:31.936, nuovo record del circuito di Le Mans, montando la media all’anteriore e la soft al posteriore. Il vicecampione del mondo è sembrato ...

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è fatta! Andrea ha firmato il rinnovo fino al 2020 - l’annuncio oggi pomeriggio : Andrea Dovizioso ha firmato il rinnovo con la Ducati: il forlivese in rosso fino al 2020, oggi pomeriggio l’annuncio ufficiale E’ stata una trattative lunga e travagliata quella tra Andrea Dovizioso e la Ducati: il forlivese, vicecampione del mondo in carica di MotoGp ha preteso di più dal suo team dopo la strepitosa stagione 2017, durante la quale ha regalato un sogno alla ‘Rossa’ e tutti i suoi tifosi. Le prime offerte ...

Ducati - il Manager di Andrea Dovizioso Battistella a Sky : 'Se Lorenzo va via Petrucci è l'ideale' : In attesa che il circuito di Le Mans si scaldi con le prime prove libere , MotoGP alle 9.50 e alle 14, in Francia ci ha pensato Andrea Dovizioso ad accendere il GP di Francia. Non è arrivato l'...

MotoGP - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso vicino al rinnovo con Ducati : “Siamo ai dettagli - manca l’ufficialità” : Andrea Dovizioso è ormai prossimo a rinnovare il contratto con la Ducati. A confermarlo è stato lui stesso alla vigilia del GP di Francia 2018 in programma nel weekend. Il vicecampione del mondo, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: “Non c’è ancora l’ufficialità, ma siamo vicini. Posso dire che siamo ai dettagli“. Dunque la trattativa sembra essere arrivata alla conclusione, le due parti hanno trovato il ...

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è quasi fatta! Le parole di Andrea fanno sognare i tifosi : ” ci sono stati tanti aiuti per cercare che tutto andasse in porto” : Andrea Dovizioso fa sognare i tifosi Ducati: tutto sembra remare a favore del rinnovo col team di Borgo Panigale Sembra ormai fatta tra Dovizioso e Ducati. Nelle ultime ore si è tanto parlato dell’intervento dello sponsor per il rinnovo del forlivese col team di Borgo Panigale. A poche ore dalla conferenza stampa piloti che darà ufficialmente il via al weekend del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans, proprio Dovizioso ha in qualche modo ...

Andrea Dovizioso a Sky : 'Rinnovo in Ducati più vicino' : In attesa delle prime uscite in pista a Le Mans, Andrea Dovizioso parla con Sky del proprio futuro: "Il team ed io ci siamo avvicinati, mancano solo alcuni dettagli per il rinnovo, il mio manager ...

Andrea Dovizioso - parla l'agente : 'Stiamo parlando con la Honda' : E' Andrea Dovizioso il pezzo da novanta del moto-mercato per la stagione 2018-2019: il pilota italiano della Ducati è letteralmente esploso lo scorso anno e quest'anno si sta confermando. 'Quanto ...

MotoGP - avvicinamento tra Ducati e Andrea Dovizioso : rinnovo vicino? : Il braccio di ferro tra Andrea Dovizioso e la Ducati per il rinnovo di contratto potrebbe presto concludersi in modo positivo. Le due parti, che fino al GP di Spagna sembravano lontanissime, si sarebbero riavvicinate nelle ultime ore e nella Casa di Borgo Panigale inizia a filtrare un cauto ottimismo. Nelle ultime ore tutta la dirigenza della Ducati avrebbe infatti condiviso che far restare Dovizioso nel team sia la prioria assoluta al momento. ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora non si può più sbagliare. Marquez è già in fuga… : La MotoGP sbarca a Le Mans, siamo solamente al quinto appuntamento stagionale, mancano dunque ancora 14 gare, ma il tempo stringe, per tutti i piloti che non si chiamino Marc Marquez. Su tutti, anche per lo status di “rivale numero uno”, meritatamente guadagnato sul campo, mettiamo Andrea Dovizioso tra i protagonisti che non possono più aspettare. Il romagnolo, infatti, deve dare una risposta immediata al campione del mondo in ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi vogliono rifarsi : Nel pRossimo weekend il Motomondiale torna protagonista in Francia per il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva di Marc Marquez a Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di Andrea Dovizioso, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale ...