Amici | la ballerina Lauren | la dedica d’amore del fidanzato Daniele

Amici di Maria De Filippi - parla la ballerina Valentina Verdecchi contro Alessandra Celentano : 'Mi ha turbata molto' : Una volta eliminata da Amici di Maria De Filippi, Valentina Verdecchi ha rilasciato un'intervista al sito Comingsoon.it per raccontare la sua esperienza nel programma. L'ex ballerina del talent ha ...

Lauren incontra la mamma Felicity ad Amici 17/ Video - sorpresa in diretta : la ballerina incredula e in lacrime : Lauren incontra la mamma Felicity ad Amici 17. sorpresa per la ballerina della squadra Blu, che rivede la mamma, arrivata dall'America solo per abbracciarla(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 23:05:00 GMT)

HEATHER PARISI CONTRO SIMONA VENTURA SU BIONDO/ Amici 2018 : la replica della ballerina - "Sei una vergogna!" : HEATHER PARISI CONTRO SIMONA VENTURA su BIONDO: la ballerina accusa pesantemente la conduttrice di aver detto il falso su un presunto like, "Sei una vergogna".(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:36:00 GMT)

Continua la polemica su Biondo e Heather Parisi ad Amici - la ballerina insultata dai fan : “Fermate questo gioco al massacro” : Prosegue senza sosta la polemica attorno Biondo e Heather Parisi ad Amici di Maria De Filippi: la bufera mediatica attorno al caso Biondo- Parisi non accenna ad arrestarsi. Dopo la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 21 aprile su Canale Cinque, è polemica sui social per la lite avvenuta tra la giudice in commissione esterna Heather Parisi e il concorrente della squadra Bianca Biondo. Quest'ultimo, durante le esibizioni in terza ...

LA MAMMA DI BIONDO VS HEATHER PARISI/ Serale di Amici : “Chieda scusa!” - la ballerina si gode il relax… : La MAMMA di BIONDO VS HEATHER PARISI, dopo la terza puntata del Serale di Amici 2018: “Sono basita, chieda scusa a mio figlio!”, parole forti, la ballerina replicherà?(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:50:00 GMT)

“Quanti soldi”. Amici - il cachet spaventoso di Heather Parisi. La soffiata stellare sulla somma (e i tanti privilegi) chiesti dalla ballerina : Heather Parisi (già soprannominata “Hater” dal popolo della rete), pare avere preso un compenso record per partecipare al serale di Amici 2018 nel ruolo di giudice della commissione esterna. Secondo Dagospia, la ballerina che negli anni Ottanta ha fatto sognare gli italiani avrebbe accettato solo in cambio di alcune condizioni. E così avrebbe ottenuto per lei e per la sua famiglia diversi privilegi. “‘Hater’ ...

Heather Parisi - cachet spaziale? / Serale Amici : ecco quanto prenderebbe a puntata la ballerina : Heather Parisi, cachet spaziale? Serale Amici 2018: ecco quanto prenderebbe a puntata la ballerina americana, i dettagli che fanno infuriare la rete trovereanno riscontro?(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:29:00 GMT)

