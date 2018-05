Amici 2018 | settima puntata Serale del 19 maggio in diretta | c’è anche Gerry Scotti

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : sfide dirette e nuove eliminazioni : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:50:00 GMT)

BRYAN VS LAUREN - VINCITORE DEL CIRCUITO BALLO / Amici 2018 : l'esito non è scontato - ecco perché : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto BRYAN e LAUREN e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il VINCITORE del CIRCUITO BALLO?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:40:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : Luca Tommassini pronto a stupire : AMICI 2018 SERALE ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:15:00 GMT)

Bryan vs Lauren - Vincitore del circuito del ballo / Amici 2018 - il web è convinto : vince... : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto Bryan e Lauren e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il Vincitore del circuito ballo?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 16:00:00 GMT)

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : doppia eliminazione oggi? : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:36:00 GMT)

BRYAN VS LAUREN - VINCITORE DEL CIRCUITO BALLO/ Amici 2018 - Daniele Rommelli sarà in studio : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto BRYAN e LAUREN e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il VINCITORE del CIRCUITO BALLO?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:45:00 GMT)

Alessandra Celentano/ Pronta a tutto per la vittoria di Bryan - e Lauren? (Amici 2018) : Alessandra Celentano rischia di vedere eliminato il suo ballerino Bryan nella sfida con Lauren e probabilmente anche il titolo di vincitore di categoria ballo amici 2018(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:42:00 GMT)

LUCA TOMMASSINI/ "Il talento lo percepisci - è una luce che si accende" (Amici 2018) : LUCA TOMMASSINI e il talento: dall'addio a X Factor alla nuova sfida con Amici di Maria De Filippi. Il direttore artistico intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:04:00 GMT)

J-Ax / Il rapper duetterà con un cantante della squadra blu : Carmen o Einar? (Amici 2018) : J-Ax questa sera sarà nel serale di Amici 2018 per duettare con uno dei cantanti della squadra blu. Chi fra Einar e Carmen avrà la possibilità di esibirsi con il celebre rapper?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:44:00 GMT)

FEDEZ / Nel serale di Amici 2018 duetterà con Biondo sulle note de "Il cigno nero" : FEDEZ fra poche ore sarà ospite del serale di Amici 2018 per duettare con Biondo sulle note del brano "Il cigno nero". Assieme a lui anche J-Ax, che invece si esibirà con...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:40:00 GMT)

MASSIMO RANIERI/ Duetto con Einar o Carmen : emozioni assicurate (Amici 2018) : MASSIMO RANIERI questa sera sarà protagonista su Canale 5 nel serale di Amici 2018, dove duetterà con uno dei cantanti della squadra blu. Su chi ricadrà la scelta? Appuntamento alle 21.20.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:22:00 GMT)

Irama/ Vincitore di Amici 2018? Tre case discografiche per lui - il favore del pubblico... : Potrebbe essere proprio Irama il Vincitore annunciato di questo Amici 2018. Il cantante ha conquistato il favore del pubblico, tre case discografiche e anche i giudici, chi lo fermerà?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:16:00 GMT)

Biondo - polemica auto-tune archiviata?/ Amici 2018 - il ritorno di Meta riaccende la discussione? : Addio polemiche e chiusa la questione auto-tune, Biondo torna sul palco del serale di Amici 2018 per mettere a segno altri punti a suo favore? Rudy Zerbi lo vuole in finale(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:11:00 GMT)

Amici 17 settima puntata 19 maggio 2018 : anticipazioni e diretta : Amici, il talent show di Maria De Filippi , in onda, stasera, sabato 19 maggio 2018, è giunto al settimo appuntamento della diciassettesima stagione.prosegui la letturaAmici 17 settima puntata 19 maggio 2018: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2018 08:00.