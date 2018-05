Amici 17 settima puntata 19 maggio 2018 diretta

Amici 2018 - settima puntata Serale del 19 maggio in diretta : c’è anche Gerry Scotti : Bryan e Lauren - Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 si avvia alle decisive battute finali con la settima puntata. Qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio nel corso della serata. Amici 2018: le anticipazioni della settima puntata del Serale In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.10, Maria De Filippi conduce ...

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : sfide dirette e nuove eliminazioni : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:50:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : Luca Tommassini pronto a stupire : AMICI 2018 SERALE ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:15:00 GMT)

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : doppia eliminazione oggi? : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:36:00 GMT)

Amici 17 settima puntata 19 maggio 2018 : anticipazioni e diretta : Amici, il talent show di Maria De Filippi , in onda, stasera, sabato 19 maggio 2018, è giunto al settimo appuntamento della diciassettesima stagione.prosegui la letturaAmici 17 settima puntata 19 maggio 2018: anticipazioni e diretta pubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2018 08:00.

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta settima puntata : Bryan vs Lauren - chi sarà eliminato? Oggi finale ballo? : Amici 2018 serale ed. 17, diretta settima puntata: tra Bryan e Lauren, chi vincerà il circuito danza? J-Ax, Fedez, Massimo Ranieri e Al Bano ospiti. Ci sarà anche Romina Power?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:09:00 GMT)

Amici 17 – Il Serale – Settima puntata del 19 maggio 2018 – Gli ospiti e le anticipazioni. : Amici 17 – Il Serale è tornato nel sabato di Canale 5 e stasera va in scena la Settima puntata. Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta; la direzione artistica è affidata a Luca Tommassini, che ha preso il posto di Giuliano Peparini dopo quattro anni. Al termine delle nove puntate il talent ideato e condotto da Maria De Filippi eleggerà i successori di Riki nel canto e di Andres Muller nel ballo, vincitori della scorsa edizione ...

Anticipazioni Amici 2018 settima puntata : ospiti - eliminati e vincitore : Il serale di Amici 2018 è giunto alla sua settima puntata. Sabato 19 maggio andrà in onda in diretta tv questo nuovo atteso appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione. Noi seguiremo la puntata in diretta minuto per minuto sulle pagine di Blasting News: seguiteci per scoprire in diretta chi saranno gli eliminati di questa settimana ma anche il primo vincitore. Chi sarà il ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Amici 17 - settima puntata : J-Ax - Fedez - Massimo Ranieri - Al Bano... e Romina Power? : Contro la finale di Ballando con le stelle (che avrà la 90enne Gina Lollobrigida come ballerina per una notte), sabato 19 maggio Amici schiererà l'artiglieria pesante. Anzitutto, come già anticipato dal nostro Hit, sarà presente Al Bano Carrisi: è l'uomo del momento e garantisce sempre alti ascolti. Nello studio di Maria De Filippi canterà Nel sole accompagnato da una ballerina, ma al suo fianco potrebbe esserci anche Romina Power: il ...

Amici 2018 - daytime 15 e 16 maggio. Le nuove esibizioni della settima puntata : Carmen - Amici 2018 La corsa verso la settima puntata del Serale di Amici 2018 è ufficialmente iniziata con l’assegnazione delle nuove esibizioni, da aggiungere ai pezzi che ciascun allievo in gara ha nel proprio ‘kit’. E continua la ’sfida a distanza’ tra Bryan e Lauren, che sabato sera decreterà il vincitore della categoria ballo. I due vengono ‘aiutati’ dai professori che li hanno sempre sostenuti: ...

Amici 2018 - vincitore finale ballo : Lauren Celentano a rischio dopo la vittoria della scorsa settimana? : Sabato scopriremo il vincitore di ballo di Amici 2018: sarà Lauren Celentano? Ci sarà una finale vera e propria contro Bryan, visto che la votazione è stata rimandata di una settimana su richiesta di Rudy Zerbi. Sì, ancora lui! dopo aver dato inizio a queste sfide interne, chiedendone una tra Carmen ed Emma, non si è sentito pronto a votare tra Lauren e Bryan, decretando il vincitore della finale di ballo. Era prevista la sfida tra i due ...

Bryan vs Lauren - vincitore circuito danza Amici 2018/ La decisione rimandata alla prossima settimana : Bryan Vs Lauren, uno contro l'altro ad Amici 2018. Chi sarà il vincitore del circuito del ballo? La scelta è stata rimandata alla prossima settimana per volontà dei prod di canto(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 00:10:00 GMT)

EMMA MUSCAT E BIONDO STANNO INSIEME/ "Mi ha sostenuto tanto questa settimana" (Amici 2018) : EMMA MUSCAT e BIONDO emozionano i fan di Amici 2018 grazie alla loro storia d'amore nata davanti alle telecamere: dall'amicizia alla standing ovation di sabato scorso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:10:00 GMT)