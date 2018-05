«Amici 17» | J-Ax | Fedez | Ranieri e Al Bano al settimo Serale

Amici 17 settimo serale : ospiti Fedez - J-Ax - Al Bano e Romina : Amici 17 ANTICIPAZIONI settimo serale. Torna la fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi in onda in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio 2018. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla settima puntata del serale di Amici 17 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 anticipazioni settimo serale: gli allievi in gara Vedremo sfidarsi nel settimo appuntamento con il serale di Amici 17 i ...

Amici 17 - settima puntata : J-Ax - Fedez - Massimo Ranieri - Al Bano... e Romina Power? : Contro la finale di Ballando con le stelle (che avrà la 90enne Gina Lollobrigida come ballerina per una notte), sabato 19 maggio Amici schiererà l'artiglieria pesante. Anzitutto, come già anticipato dal nostro Hit, sarà presente Al Bano Carrisi: è l'uomo del momento e garantisce sempre alti ascolti. Nello studio di Maria De Filippi canterà Nel sole accompagnato da una ballerina, ma al suo fianco potrebbe esserci anche Romina Power: il ...

J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri : gli ospiti del 19 maggio - finale ballo : J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi, ospiti della settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma. J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo ...

È finita l’Amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi? : Gli scherzi telefonici, le stories su Instagram, i travestimenti a Carnevale, i viaggi, i sorrisi, gli abbracci sono solo un lontano ricordo. Secondo quanto anticipa Chi, l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi è finita mesi fa, divorata dai malumori e ora in mano agli avvocati. All’origine della rottura la passione di Rovazzi per il cinema, la voglia di mettere un piede in più sul set e di allentare la corda con la musica e Internet, i ...

Fedez e Rovazzi - Amicizia finita : cosa è successo tra i due? : Un tempo amici inseparabili e collaboratori, ora perfetti sconosciuti. L'alchimia tra Fedez e Rovazzi sembra essersi spezzata definitivamente da tempo: "I due hanno smesso di seguirsi sui social e Rovazzi non ha fatto gli auguri a Federico per la nascita del bimbo, Leone. Inoltre si vocifera che le diverse vedute tra i due siano finite in mano agli avvocati. Come finirà?", svela il settimanale Chi. Dunque la rottura potrebbe esser stata ...

Ballando con Suor Cristina e il ripescaggio - Amici con la ‘furia’ di Simona Ventura e Fedez da Los Angeles. Incombe Inter-Juve : Fedez La sfida del sabato sera tra Ballando con le Stelle e Amici vive un nuovo round, nel segno soprattutto delle donne. Milly Carlucci e Maria De Filippi? Non solo. Anche Suor Cristina, attesa ballerina per una notte nello show di Rai 1, e la ‘commissaria’ del talent di Canale 5 Simona Ventura, che ospite ieri sera di Matrix Chiambretti ha annunciato che replicherà in diretta al duro attacco di Heather Parisi: “Io i panni ...

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...

Amici17 - Fedez in collegamento difende Biondo : Anche a Sanremo hanno utilizzato l'autotune : Prima di entrare nel vivo della gara, ad Amici si parla di Biondo e dell'uso dell'autotune. Stefano De Martino si immola e fa da 'cavia', cantando Tu si 'na cosa grande prima con poi senza lo ...