Ambiente | in Italia continua a crescere la raccolta di rifiuti di pile e accumulatori

Smog - LegAmbiente : “Il deferimento dell’Italia non è una sorpresa” : “Il deferimento per tre gravi emergenze ambientali del nostro Paese, Smog, rifiuti radioattivi e xylella, non è una sorpresa” secondo Legambiente. “L’inefficacia dell’azione, oggi confermata anche dalla valutazione della Commissione europea, non solo mette in pericolo la salute dei cittadini e dell’ambiente, ma ora c’è il rischio concreto di pagare pesanti multe per queste inadempienze”, afferma ...

Ambiente : Donatella Bianchi alla guida di WWF Italia per altri 4 anni : Donatella Bianchi, giornalista, autrice e conduttrice della trasmissione Linea Blu su Rai Uno continuerà a guidare il WWF Italia per altri 4 anni. L’elezione è avvenuta a Roma nella prima riunione del Consiglio Nazionale che, dopo essere stato rinnovato attraverso una consultazione tra i soci del “Panda” in cui proprio la presidente uscente era risultata la più votata, era chiamato a indicare i vertici associativi. Insieme alla presidente ...

Il FAI-Fondo Ambiente Italiano presenta la IV edizione di Frutti Antichi Primavera : Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna a Pontenure (PC) l’appuntamento con l’edizione di Primavera di “Frutti Antichi”, rassegna di piante, fiori e Frutti dimenticati e prodotti di alto artigianato, promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Protagonista della nuova edizione di “Frutti Antichi”, la ...

Ambiente : Cial al Giro D’Italia : Anche quest’anno Cial partecipa al Giro D’Italia e lo fa per promuovere una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio nell’ambito di RIDE GREEN, il progetto di RCS Sport dedicato alla salvaguardia dell’Ambiente e alla sostenibilità, nato nel 2016 in collaborazione con E.R.I.C.A. che ha permesso, lo scorso anno, di raggiungere l’89% di raccolta differenziata nelle tappe italiane del Giro. Ride Green rappresenta l’impegno ...

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano presenta la IV edizione di FRUTTI ANTICHI Primavera : Sabato 12 e domenica 13 maggio 2018, dalle ore 9 alle 19, si rinnova al Castello di Paderna a Pontenure (PC) l’appuntamento con l’edizione di Primavera di “FRUTTI ANTICHI”, rassegna di piante, fiori e FRUTTI dimenticati e prodotti di alto artigianato, promossa dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e realizzata in collaborazione con il Castello di Paderna e il Comitato FAI di Piacenza. Protagonista della nuova edizione di “FRUTTI ANTICHI”, la ...

Amianto - dossier di LegAmbiente : “In Italia bonificato il 2% degli edifici. Lazio e Trentino non hanno piano di rimozione” : Ventisei anni dopo l’approvazione della legge che prevedeva la rimozione dell’Amianto dagli edifici, solo il 2% delle strutture è stato bonificato. E il dato è per difetto, visto che alcune Regioni non hanno nemmeno completato le attività di censimento. È la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Liberi dall’Amianto, realizzato da Legambiente e presentato in occasione della Giornata mondiale delle vittime ...

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Telecamere nei macelli italiani : Codacons si unisce alla richiesta LegAmbiente - CIWF e Animal Law : alla richiesta congiunta di Legambiente, CIWF e Animal Law si unisce anche il Codacons, che chiede a gran voce al Governo italiano “la necessaria installazione di Telecamere di videosorveglianza nei macelli italiani“. Il Codacons spiega in una nota: “I dati di cui siamo in possesso parlano chiaro, secondo l’ultima indagine sul benessere Animale alla macellazione (del 2016) sono state rilevate 490 non conformità in 169 ...

Ambiente : nasce Obiettivo 2030 - la piattaforma di Earth Day Italia e ASviS : nasce Obiettivo 2030, la piattaforma di Earth Day Italia e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) che ha lo scopo di diffondere la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile(SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. Il progetto è stato presentato oggi al Villaggio per la Terra di Roma nel corso del talk “Obiettivo 2030, l’Italia e la sfida per lo sviluppo sostenibile” al quale ...

Giornata della Terra - LegAmbiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Ambiente - Anbi : il consumo di suolo ha intaccato in Italia 2 - 1 milioni di ettari : Il consumo di suolo in Italia è in continuo aumento: circa 35 ettari al giorno, una velocità di trasformazione di circa 4 metri quadrati di suolo che, nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Si stima abbia intaccato ormai circa 2.110.000 ettari, del territorio Italiano. E anche se “non è possibile stimare il valore della sicurezza”, quello del “costo del dissesto idrogeologico invece è ...

Ecologia e salvaguardia dell’Ambiente : crescente interesse degli italiani per le bici elettriche [INFOGRAFICA] : La primavera 2018 si apre con un’agenda fitta di appuntamenti che vede come protagoniste le biciclette, in particolare le bici elettriche. Molti sono i Bike Festival organizzati in giro per l’Italia che vedono impegnate città come Firenze, Roma, Riva del Garda e Monza. L’aumento dell’interesse dimostrato dai consumatori verso questo mezzo di trasporto ecologico – spiega Claudia Candotti della redazione di idealo – ha suggerito a ...

Universitari italiani attenti all'Ambiente : ... Sustainability Manager dell'Università di Milano-Bicocca presso il Dipartimento Scienze Ambiente e Territorio - come Gruppo per la Sostenibilità di Ateneo Base , Bicocca Ambiente Società Economia, , ...

Norvegia : In soccorso all’Ambiente arriva un gigante italiano! : Possiede una stazza lorda di 9.000 tonnellate, una lunghezza superiore a 100 metri, una larghezza di 21 e una velocità massima di 15 nodi. Si tratta della “Kronprins Haakon”, la nave rompighiaccio oceanografica destinata a operare nelle acque polari e costruita per l’Institute of Marine Research (Imr), l’ente di ricerca oceanografica e ittica del governo norvegese. Il gigante è stato costruito nel cantiere integrato di ...