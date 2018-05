Ambiente | ‘Il Trentino per la biodiversità’ 

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018) Fino al 3 giugno sono in programma inuna serie di eventi per divulgare i valori della biodiversità, da quella naturalistica a quelle agricola e alimentare. Si tratta della terza edizione della manifestazione ‘Ilper la biodiversità, con l’evento clou domani all’Asuc di Stenico, a maso Pont, organizzato con l’Ecomuseo della Judicaria e l’Azienda per il turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta. Il messaggio che vuole essere trasmesso è che la biodiversità fornisce una serie di servizi essenziali per la vita sulla terra, come cibo, acqua, fibre, legname, regolazione dei processi biologici e del clima, formazione e difesa del suolo e anche servizi culturali come quelli estetici, ricreativi e spirituali. La sua riduzione comporta un danno all’e all’intera società, alla salute umana e all’economia. La biodiversità ...