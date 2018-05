Ambiente : ‘Il Trentino per la biodiversità’ : Fino al 3 giugno sono in programma in Trentino una serie di eventi per divulgare i valori della biodiversità, da quella naturalistica a quelle agricola e alimentare. Si tratta della terza edizione della manifestazione ‘Il Trentino per la biodiversità, con l’evento clou domani all’Asuc di Stenico, a maso Pont, organizzato con l’Ecomuseo della Judicaria e l’Azienda per il turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta. Il ...