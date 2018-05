Ambiente | domani il Wwf festeggia la natura con la Giornata delle Oasi

meteoweb.eu

(Di sabato 19 maggio 2018), 20 maggio, torna ladellaWWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese. Grazie alle(più di 100 in tutta Italia, oltre 35.000 ettari di territorio protetto) in Italia si sono salvate specie a rischio come la lontra, il lupo, il cervo sardo, il lanario, la testuggine acquatica e diverse specie di anfibi. Per tutta lalesaranno aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi che consentiranno di conoscere i tesori nascosti delladal nord al sud e ammirare anatre, falchi, cervi, lontre e cavalieri d’Italia. Saranno organizzate visite guidate, attività di educazione ambientale con i più giovani, inaugurazioni di nuovi sentieri e centri vista, lezioni all’aperto, liberazione di animali curati, laboratori e birdwatching. Anche quest’anno l’evento rinnova la collaborazione tra WWF e Carabinieri ...