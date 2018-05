Almeno tre novità per Huawei P20 Lite con il primo vero aggiornamento software

Una persona ha sparato in un liceo in Texas : ci sono Almeno tre morti : E diverse persone sono state ferite: l'aggressore è stato arrestato dalla polizia The post Una persona ha sparato in un liceo in Texas: ci sono almeno tre morti appeared first on Il Post.

Vulcano Kilauea - Almeno 125 terremoti scuotono la vetta mentre non si placano le eruzioni : aumentano danni e paure [GALLERY] : 1/14 Credit: USGS ...

Vulcano Kilauea - Almeno 27 case distrutte dalla lava : nonostante le assicurazioni - molte famiglie potrebbero ritrovarsi con niente : Sulla Grande Isola delle Hawaii, le eruzioni del Vulcano Kilauea hanno distrutto 37 strutture, di cui 27 sono abitazioni. Si è anche aperta una nuova frattura, che porta il numero totale a 21 da quando le eruzioni hanno avuto inizio il 3 maggio. La maggior parte delle abitazioni distrutte dalla lava si trova nella suddivisione di Leilani Estates, nel distretto di Puna. Alle paure per una serie di eruzioni esplosive ed un mega tsunami, dunque, si ...

Almeno tre novità per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B204 in arrivo : Stanno per arrivare novità molto interessanti per tutti coloro che sono in possesso di un Huawei P8 Lite 2017. A differenza di quanto avvenuto negli ultimi giorni, non mi riferisco ad Android Oreo e alla beta che i 150 iscritti al programma stanno testando qui in Italia da un po' di tempo a questa parte (come riportato anche attraverso il nostro approfondimento), quanto al fatto che sul mercato si sta affacciando una patch del tutto nuova per ...

Indonesia - attacchi kamikaze contro tre chiese : Almeno 11 morti - Isis rivendica : I kamikaze, riferisce la polizia, fanno tutti parte della stessa famiglia e tra loro ci sono anche bambini e adolescenti. Il Paese è a forte maggioranza musulmana. Gli attentati arrivano pochi giorni ...

Indonesia - attacchi kamikaze in tre chiese : Almeno 10 morti | : Triplice attentato a Surabaya nella seconda città del Paese: colpite una chiesa cattolica, una pentecostale e una calvinista. 41 feriti. Nessuna rivendicazione ma è emerso che una delle 5 persone che ...

