Allerta a Milano | evaso un estremista islamico

Allerta meteo nord milano piogge : Nuovo allerta maltempo al nord. La Protezione civile avverte che sono in arrivo rovesci e temporali in Piemonte e Valle d'Aosta, che parla di allerta 'gialla' sul nord-ovest nonché in Umbria e Abruzzo. Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle ...

Maltempo : Allerta meteo a Milano - monitorati i fiumi : In arrivo una perturbazione con intensi temporali, il Comune ha attivato il piano di emergenza. allerta meteo anche in Val D'Aosta e Piemonte. Oggi vicino Roma allagamenti e alberi caduti, vigili del Fuoco soccorrono persone bloccate in auto

Allerta meteo a Milano : maltempo per la giornata della Festa della Mamma - monitorati fiumi : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 maggio, sino alla notte di lunedì 14 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di oggi, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Maltempo : Allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...

Milano - Allerta black bloc. Ma il corteo fa flop : Alla fine Milano si è salvata. Dopo la tensione e l'allerta della vigilia per la presenza di blac bloc nel corteo organizzato dagli antagonisti contro Eni, la manifestazione si è svolta senza danni.Sono stati circa 300 secondo la questura i partecipanti al corteo che dalle 17 hanno marciato dalla stazione Centrale di Milano verso via Imbonati, attraversando tutta la zona Isola, controllati a vista da oltre 500 agenti in assetto antisommossa o in ...

Milano - attesa per il corteo anarchico contro Eni. Città blindata e massima Allerta : Brucia ancora il ricordo del 1 maggio di tre anni fa quando i black block scatenarono una guerriglia urbana. Ed è per questo che c’è attesa e preoccupazione per il corteo contro l’Eni e il mondo delle multinazionali organizzato da varie realtà dell’antagonismo militante. Si prevede infatti la presenza di centinaia di anarchici delle frange più dure, e black-bloc provenienti da varie altre Città italiane ed estere. Non a caso, lungo il ...

Milano - corteo contro Eni : Allerta per l’arrivo di anarchici italiani ed europei : Ci sono gli slogan che circolano in Rete da settimane e pure il rischio che, attorno agli anarchici e alle frange più dure dei movimenti ambientalisti locali, si saldi l’interesse di gruppi francesi, tedeschi e svizzeri. È allerta per il corteo contro l’Eni che sabato partirà dal piazzale della stazione centrale di Milano alle 15. Da settimane gli agenti della Digos monitorano la situazione per cercare di prevenire violenze e ...

Maltempo - Allerta in Lombardia : a Milano monitorati Seveso e Lambro : allerta gialla dalla Toscana all'Umbria per rischio idrogeologico e idraulico, mareggiate e venti di burrasca sulle regioni del sud

Maltempo : Comune Milano attiva Allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

