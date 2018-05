All' assemblea Pd | niente segretario oggi | congelate le dimissioni di Renzi

Pd - al via l’assemblea : rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dAll’hotel Ergife : Al via l’assemblea del Partito democratico, in diretta streaming dall‘Ergife. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario nazionale e gli adempimenti conseguenti, con il rischio concreto di una drammatica conta tra i renziani e il resto del partito, sullo sfondo di una nuova paventata scissione L'articolo Pd, al via l’assemblea: rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel ...

Assemblea Pd - nessuna intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano Alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto Alle sue spAlle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Pd in fiamme : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto Alle sue spAlle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

FederlegnoArredo - il futuro del settore All'assemblea di Pesaro : Pesaro, 16 mag. (AdnKronos) - In un teatro Rossini gremito di imprenditori provenienti da tutta Italia si è svolta l'assemblea generale di FederlegnoArredo. La scelta è caduta su Pesaro per sottolineare la vicinanza ai territori e al loro tessuto produttivo - parola d'ordine del nuovo corso della fe

FederlegnoArredo - il futuro del settore All’assemblea di Pesaro : Pesaro, 16 mag. (AdnKronos) – In un teatro Rossini gremito di imprenditori provenienti da tutta Italia si è svolta l’assemblea generale di FederlegnoArredo. La scelta è caduta su Pesaro per sottolineare la vicinanza ai territori e al loro tessuto produttivo – parola d’ordine del nuovo corso della federazione – che con 41,5 miliardi di euro di fatturato alla produzione nel 2017 (+2,2% rispetto all’anno ...

FederlegnoArredo - il futuro del settore All'assemblea di Pesaro : ... Emanuele Orsini - Abbiamo bisogno di confrontarci per continuare a crescere e per rafforzare il ruolo del nostro settore come elemento trainante dell'economia nazionale . Oggi abbiamo lanciato un ...

Martina si propone segretario "a tempo" All'Assemblea. I renziani chiedono Congresso e avvertono : lo sfidante c'è - ipotesi Guerini : L'ipotesi di ritiro delle dimissioni di Matteo Renzi da segretario o di una candidatura al Congresso, semplicemente "non esiste". I suoi collaboratori più stretti lo fanno sapere nelle stesse ore in cui montano le indiscrezioni che vorrebbero il segretario dimissionario pronto a tornare in pista. Voci che si mischiano alle altre in Transatlantico a pochi giorni dall'assemblea nazionale del Pd, prevista per sabato 19 maggio. E' un 'no' ...

Pd : assemblea nazionale sabato All’Ergife - ci sarà diretta streaming : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Si svolgerà sabato 19 maggio a Roma, presso Ergife Palace Hotel ‘ via Aurelia, 619 – dalle ore 10.30, l’assemblea nazionale del Partito Democratico. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Pd, www.partitodemocratico.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo Pd: assemblea nazionale sabato all’Ergife, ci ...

La voce della Politica DiEM25 : il coordinamento lucano presente All'assemblea nazionale : DiEM25 è un movimento con una chiara agenda progressista che pone al primo posto il welfare ed il lavoro attraverso la riconversione ecologica dell'economia e della società per superare ...

Ilva - Calenda : “Rottura incomprensibile - populismo sindacale”. Emiliano : “Hai fAllito”. Operai in assemblea da lunedì : “populismo sindacale e sindacalismo politico”. Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale tra sindacati e ArcelorMittal, capo cordata di AmInvestco, aacquirente di Ilva, Carlo Calenda ce l’ha con Cgil, Cisl, Uil e Usb per il mancato accordo con la cordata che entrerà in possesso degli stabilimenti attualmente in amministrazione controllata. Il naufragio dell’intesa viene definito “incomprensibile” ...

Pd : assemblea nazionale il 19 Alle 10 - 30 : ANSA, - ROMA, 8 MAG - Il presidente del Pd Matteo Orfini ha convocato, a quanto si apprende, l'assemblea nazionale del Pd per sabato 19 Maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta ...

Pd - orfini convoca assemblea nazionale il 19 maggio All'Ergife : Il presidente del Pd Matteo orfini ha convocato, a quanto si apprende, l' assemblea nazionale del Pd per sabato 19 maggio alle 10.30, all'hotel Ergife di Roma. La convocazione sta giungendo in questi ...

Diritti tv come il nuovo governo : dAll’assemblea di Lega altri 15 giorni a MediaPro per pagare la fideiussione : Appesa a una fideiussione miliardaria che non arriva e da cui dipende la sopravvivenza di tutto il sistema, travolta dalla guerra di potere per i Diritti tv tra il colosso Sky e MediaPro (la società che se li è aggiudicati per la cifra record di 1,05 miliardi di euro), la Serie A prende tempo e incrocia le dita. La montagna dell’assemblea di Lega calcio ha partorito il classico topolino: 15 giorni di tempo agli spagnoli per depositare la ...