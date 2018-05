Allan | “non abbiamo ancora vinto ma possiamo farlo se resta Sarri”

SELVAGGIA LUCARELLI/ Frecciata a Barbara D'Urso : “Non ho avuto mezza scusa” (BAllando con le Stelle 2018) : SELVAGGIA LUCARELLI si prepara a tornare su Rai Uno per la finalissima di Ballando con le Stelle 2018, ma in attesa della puntata conclusiva ha lanciato una frecciatina a Barbara D'Urso...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:29:00 GMT)

BAllando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci vuole lasciare il programma : “Non mi è mai capitata una cosa così” : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci vuole lasciare il programma, Raimondo Todaro non commenta sui social. Ancora niente prove per la coppia in vista della prossima puntata.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:55:00 GMT)

“Non me la sento”. Giò Giò - che combini? BAllando con la stelle - adesso cambia tutto. Le parole di Giovanni Ciacci - attaccato fin dalla prima puntata - non lasciano spazio a interpretazioni. E ora Milly cosa farà? : Terremoto in arrivo a Ballando con le stelle. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e ...

“Non posso…”. Morte Fabrizio Frizzi - il cordoglio di Milly Carlucci. La conduttrice di BAllando con le stelle - che ha lavorato per anni con lui - non riesce a darsi pace della prematura scomparsa dell’amato collega. Le sue parole strazianti : Fabrizio Frizzi è morto. Aveva 60 anni appena compiuti (a febbraio), si era da qualche tempo – o almeno così sembrava – ripreso dall’ischemia che lo aveva colpito a dicembre 2017 mentre registrava una puntata de L’Eredità e, dopo un periodo di assenza durante il quale era stato sostituito dall’amico e collega Carlo Conti, era tornato. Tutti felicissimi. Perché Fabrizio Frizzi, che aveva esordito poco più che ventenne negli anni ’80, era molto ...

BAllando con le stelle - la Carlucci ci riprova : contro C’è posta per te schiera Marzullo. Zazzaroni si difende dalle accuse di omofobia : “Non le accetto” : Cosa si è inventata la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, per cercare di contrastare la fortissima concorrenza di C’è posta per te? Un’intervista esclusiva (con tanto di scritta in sovraimpressione come in un programma qualunque di infotainment) a Robozao, il terzo (non) conduttore di questa edizione, orchestrata da Gigi Marzullo. In altre parole, citando Paolo Villaggio, “una cagata pazzesca“. Per ...

Akash Kumar a BAllando : “Non ho altri nomi e non sono rifatto” : Ballando con le stelle: Akash Kumar afferma che i suoi occhi sono veri Questa sera, nuovamente su Rai Uno, sta andando in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle 2018, il talent sulla danza condotto da Milly Carlucci. In pista sono tornati anche il modello Akash Kumar con la sua maestra, la ballerina Veera Kinnunen. Il modello, però, ha voluto smentire categoricamente le voci sul suo conto circolate sul web nell’arco ...