Alessandria | fa bere acido muriatico alla sorella malata e poi tenta il suicidio

(Di sabato 19 maggio 2018) Ha fattodi 73 anni, che è morta all’ospedale di, e nello stesso modo ha poito il. È tutto avvenuto a Frescondino, frazione di San Salvatore Monferrato. Il fratello 67enne, ricoverato in gravi condizioni, è stato in arresto per omicidio dai carabinieri, intervenuti nell’abitazione dei due su segnalazione di un conoscente. È probabile che l’uomo volesse porre fine alle sofferenze sue e dellada tempo. L'articolo, fae poiilproviene da Il Fatto Quotidiano.