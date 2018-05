Al mondo | in fin dei conti | serve più capitalismo | dice Yunus

Internazionali d’Italia – Simona Halep spazza via Garcia : la numero 1 al mondo è in semifinale : Simona Halep supera Caroline Garcia ed accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: la numero 1 al mondo si impone in due set Simona Halep prosegue la sua marcia vincente nel tabellone WTA degli Internazionali d’Italia. La tennista numero 1 al mondo ha giocato fin qui solo un’ora nel torneo, complice un bye al primo turno e il ritiro della Keys agli ottavi, motivo per il quale è la candidata numero 1 alla vittoria finale, quantomeno per ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini in semifinale nel C1 1000m. Esteban Gabriel Farias trionfa nella paracanoa : Terminata la sessione mattutina della seconda giornata di gare a Szeged (Ungheria), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa velocità. Andiamo quindi a scoprire come si sono comportati gli azzurri in gara. Partiamo dalle competizioni senior in cui Carlo Tacchini si è qualificato per la semifinale nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 23enne azzurro ha chiuso la propria batteria al secondo posto con ...

Canoa velocità - Coppa del mondo Szeged 2018 : nella paracanoa tre imbarcazioni italiane vanno in finale : Scattata questo pomeriggio a Szeged, in Ungheria, la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa velocità: in acqua batterie e semifinali della paraCanoa. Delle sei imbarcazioni italiane impegnate, tre hanno centrato la finale A, una la finale B, mentre le ultime due sono state eliminate. Nel KL2 200 metri maschile Federico Mancarella centra la finale A vincendo la semifinale in 45″893, mentre non ce la fa Francesco D’Angelo, quinto ...

Sci alpino - Calendario Coppa del mondo 2018-2019 femminile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 2 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore femminile. Sono previste ben 39 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 9 slalom, 8 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 27 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Sci alpino - Calendario Coppa del mondo 2018-2019 maschile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 4 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore maschile. Sono previste ben 41 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 10 slalom, 9 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 28 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Sci alpino - Calendario Coppa del mondo 2018 maschile : tutte le date e il programma. Si parte a Solden - finali a Soldeu - 4 tappe in Italia : La FIS ha ufficializzato il Calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino per quanto riguardo il settore maschile. Sono previste ben 41 gare in 15 Nazioni: 9 discese libere, 8 SuperG, 10 slalom, 9 giganti, 2 combinate, 1 parallelo, 2 city event, 1 team event. Si incomincerà il 28 ottobre a Solden, si riprenderà poi il 18 novembre a Levi e poi via a tre mesi intensissimi. Le finali saranno a Soldeu dal 13 al 17 marzo. Il circuito ...

Strage a Gaza - Erdogan/ “L’Onu è finito - il mondo presto trascinato nel caos” : Strage sulla Striscia di Gaza, le parole del presidente della Turchia, Erdogan: “L’Onu è finito, il mondo presto trascinato nel caos”. Dichiarazioni forti quelle del numero uno turco(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:00:00 GMT)

I grandi fiumi si stanno seccando : ma il mondo fa finta di niente di fronte alla catastrofe : Sana'a potrebbe diventare la prima città nel mondo completamente priva di acqua entro un decennio. I paesi di Mena hanno un altissimo tasso di spreco di acqua. Il 37 per cento del cibo prodotto nella ...

Strage Gaza - Erdogan : 'L'Onu è finita - il mondo rischia il caos' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando mercoledì sera ad Ankara. "Non ...

Strage Gaza - Erdogan : "L'Onu è finita - il mondo rischia il caos" : Il leader turco: "Non permetteremo che Gerusalemme sia usurpata da Israele. Sosterremo la lotta dei nostri fratelli palestinesi"

Strage Gaza - Erdogan : “L’Onu è finita - il mondo rischia il caos” : Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” Continua a leggere L'articolo Strage Gaza, Erdogan: “L’Onu è finita, il mondo rischia il caos” proviene da NewsGo.

UeD : la scelta di Nilufar. Nicolò Ferrari l’ha presa malissimo - un dramma : in studio il finimondo : Il percorso di Nilufar Addati si è concluso e la tronista ha fatto la sua scelta. A corteggiarla erano rimasti Nicolò Ferrari e Giordano Mzzocchi. La scelta non è stata semplice, ma soprattutto ha scontentato in modo molto evidente uno dei ragazzi. “Il nostro percorso è stato quello che mi ha toccata forse di più, perché grazie a te e quello che sei e che siamo stati insieme, io con te ho vissuto le mie prime volte qui dentro. ...

Dream World Cup - Campionato del mondo calcio a 5 pazienti psichiatrici - : Italia in finale : Una soddisfazione immensa, io già così mi sento campione del mondo ' . IL TORNEO Nove squadre in campo, organizzate in due gironi da 5. E' la Dream World Cup, una manifestazione sportiva che vede in ...

Canoa velocità - Coppa del mondo 2018 : Carlo Tacchini per la definitiva consacrazione : Arriva da due buoni quarti posti nelle gare più importanti della stagione: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo dell’annata 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ...