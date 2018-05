Aigae | l’Italia dei sentieri religiosi

Aigae : l’italia della biodiversità : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle della casta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orcia alla scoperta ...

Giornate Aigae : dal 23 Maggio al 3 Giugno alla scoperta dell’Italia della Biodiversità - dei Giardini Botanici - delle Riserve Naturali : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione Naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle della casta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orcia alla scoperta ...

Camerlenghi (Aigae) : “Faremo conoscere l’Italia dei sentieri - la vedremo e la percorreremo” : “vedremo l’Italia dei sentieri che una volta univano borghi e paesini. In Piemonte, un tempo antichi sentieri riunivano in un’unica comunità la gente dei borghi di Pratolungo e Sottovalle, in provincia di Alessandria. Oggi la viabilità è cambiata e i due paesi sono separati da colline ricoperte di boschi rigogliosi e ricchi di fascino. Noi seguiremo questi sentieri, entreremo e vedremo i due borghi. In Puglia c’è la Valle degli Eremi. A San ...